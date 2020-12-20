再創入冬平地新低溫 吳德榮：明晨高山可望迎入冬初雪

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨迎風面大台北及宜花有局部降雨，北海岸、北部山區及東北部較明顯。冷空氣南下，截至清晨5時苗栗因輻射冷卻加成，公館鄉11.8度，再創入冬平地新低。

今天其他平地最低氣溫，北部約14度（新北石門區13.9度），中部約14度（南投中寮鄉13.7度），南部約14度（高雄田寮區14.4度），東部約14度（花蓮壽豐鄉13.7度）。

今、明兩天受東北季風影響，桃園以北及東半部有局部雨，北台灣為濕冷的天氣。今天中南部雲層漸增，仍可見陽光，白天舒適、早晚冷；北部14至19度、中部14至25度、南部15至26度、東部14至25度。

他說，模式模擬南海有熱帶低壓或颱風發展，其外圍的中層水氣，繼續向台灣輸送，明晨起西半部由南而北皆有降雨機率；3500米以上高山水氣足、氣溫夠低，有飄入冬初雪的機率。

吳德榮表示，周二、三天氣好轉、氣溫漸升，東半部仍有局部短暫雨的機率。周三下午另一波東北季風接近，水氣增多，中部以北轉有局部短暫雨的機率；周四晨冷空氣南下、氣溫下降，中部以北有局部短暫雨。

周五天氣好轉，西半部白天舒適早晚涼，東半部偶有局部零星雨。周六至下周日上半天晴朗穩定，白天溫暖舒適、早晚涼的天氣。下周日下午東北季風南下，北台灣氣溫降、天氣轉變。

今天凌晨2時中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓已進入南海，向西北西轉西南西進行，未來24小時內有發展成颱風的機率，對台無影響。