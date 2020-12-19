獨／零付費移工政策...台印兩國下周展開首場談判

印尼政府日前片面宣布自明年起將實施移工零付費政策，改由雇主負擔印尼移工的訓練費、往返機票、證件費用，台印雙方斡旋歷經4個多月，終於敲定在下周展開首場的雙邊視訊會議，就零付費政策等議題協商。

印尼政府早於今年7月底就宣告將從明年起實施移工零付費政策，預計改由雇主負擔移工往返機票、工作簽證、勞動契約驗證、護照更換、良民證、印尼海外勞工社會保險、印尼國內健檢、輸入國特殊指定健檢項目費用等11項費用。據台灣仲介初估至少約7萬到10萬元不等。

但我國幾度去文詢問印方關於政策、收費細節等資訊，都未獲印方明確回覆，直到12月初，正逢我國因疫情風險考量暫緩引進印尼移工之際，印方也適時表達協商意願，雙方隨即著手籌備談判相關事宜。

勞動部官員證實，台印雙方已經敲定在下周開會，將以視訊形式舉行。另名官員則透露，不可能只開一次會就談得完，預估要開好幾次會，但雙方都認為至少今年底要先召開第一場。