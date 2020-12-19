北桃水肥戰 北市環保局反擊：並非不厚道 而是負不負責

台北、桃園水肥大戰未歇。連日來隔空互喊，北市環保局今天周六更大動作開記者會，局長劉銘龍表示，單是去年北市就協助外縣市處理逾30萬噸廢棄物，「這不是厚不厚道，而是負不負責」，首長就應該負責完善廢棄物處理設施，而非讓民眾到外縣市尋求協助。

台北與桃園的水肥業者日前到北市府和環保署，抗議北市緊縮水肥投放，台北市長柯文哲還嗆「自己水肥自己收」，呼籲中央出面解決；桃園市府認為北市府不夠厚道，酸「都成年人了，不用什麼事情都找中央」；柯文哲今再度回嗆「沒問題，找里長跟他說」，火藥味濃厚。

劉銘龍表示，廢棄物分一般、事業廢棄物兩大類，處理方式不同，不能混唯一談，一般廢棄物為民生需求，政府應要扛起責任，這種狀況不是厚不厚道，而是負不負責，身為首長就應該要完善廢棄物處理設施，而不是讓民眾跑到外縣市尋求協助。

副局長盧世昌表示，所有爭議都要回到法律面，水肥屬一般廢棄物，根據《廢棄物清理法》，要由地方政府處置，各縣市都應有相關設施，包括垃圾焚化廠、垃圾衛生掩埋場、水肥投入站或汙水處理廠等。他說，事業廢棄物屬自由市場，業者可自由買賣或回收事業廢棄物，到其他縣市處理。

盧世昌說，有些縣市處理一般廢棄物的量能不足，若有狀況應核報中央主管機關，由中央調度處理。他說，北市不會置身事外，其他縣市處理設施不足，可以透過緊急互助協議請求協助，在互惠平等的條件下都能夠處理。

衛工處處長程培嘉說，北市議會民國99年時，就已決定不收外縣市水肥，當地居民也反對，希望新北、桃園可以體諒，了解台北市的難處，桃園自己也有汙水處理廠，有能力可以自己處理。