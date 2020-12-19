全台缺血／越北越缺！需萬袋熱血 台北血庫只能再用四天

北部持續陰雨綿綿，影響捐血意願，天氣預告這場雨將下到跨年，氣溫降低，醫院用血開始增加，全台缺血，越北越缺，尤其台北血庫只夠再用4.2天，光台北血庫缺口就超過一萬袋熱血，血液基金會呼籲，熱血民眾多多利用室內固定捐血點，挽袖捐血，充足血庫。

血液安全庫存量為7至10天，4至7日是偏低，4日以下為急缺，據血液基金會統計，全台血庫短缺，台北只夠用4.2天，各血型中A型及O型都急缺，只夠用3.9天，AB型及B型偏低，分別剩下4.4天及4.8天，新竹地區只能撐4.8天，台中、台南及高雄血庫分別剩5天、5.3天及6.6天。

台北捐血中心企劃課課長劉俊宏表示，近期雨不斷下，影響民眾意願，再加上天氣冷，氣候轉化感冒民眾變多，據捐血規定，感冒或正在服藥者都不可以捐血，又限制可捐血民眾人數，「但還是下雨是最大因素，所以天氣較晴朗的南部中心缺血狀況較不嚴重。」

劉俊宏說，今年10月及11月北部用血都比去年同期增加，以上周為例，有不少北部醫院反應，心血管疾病急開刀民眾非常多，這些患者來得急、用血量大，都會造成血庫存量下降。

劉俊宏提醒，目前是北部先降溫，如果中南部地區氣溫也下降，南部也會遇到缺血問題，如果因為不喜歡下雨還要在捐血車外等待，其實捐血中心有很多室內固定捐血點，鼓勵民眾多多利用，都可以上網查詢，就可就近捐血，讓病人用血無虞。