爸媽性格大變 張小燕拍攝《愛記》提醒留心失智前兆

為喚起國人失智預防的重要，天主教失智老人基金會推出「愛記」一系列失智關懷宣導影片，最近全面上線，重量級綜藝大姐大張小燕挺身加入宣導，並呼籲大家，父母若性格改變，可能是失智症前兆，千萬不要跟他們爭辯，趕緊就醫篩檢，及早發現、治療。

張小燕過去經常與已逝藝人孫越、陶大偉投身公益代言，此次接續孫越生前對失智議題的關心，在天主教失智老人基金會董事王念慈邀請下，拍攝宣導影片。張小燕在有23萬粉絲的個人臉書專頁也提及，失智症不可怕，需要你去了解，希望大家一起關心失智，如果我們可以溫柔的辨識身邊人的變化，及早發現失智症狀，就更能幫助病情。

張小燕在影片中指出，「性格改變，其實是失智症初期常見症狀之一。」指出如果爸媽感冒，發燒了，是不是會帶去看醫師？若好動的父親變安靜，溫柔的母親變猜忌多疑，甚至常常覺得他的東西被人偷走，這時千萬不要跟他們爭辯，因為他們可能生病了，這就是失智前兆，要趕緊帶去看醫師；可以看記憶門診，神經內科或精神科，進行失智症篩檢，及早發現及早治療，延緩失智症惡化，也能提升一家人品質。

「愛記」失智關懷宣導影片共8部，除了張小燕，還有黃子佼、郎祖筠、郭采潔、葉金川、江綺雯、鍾安住、鄧世雄等共同參與拍攝宣導。

黃子佼在影片指出，多運動、多動腦，是預防失智的重要方法，多吃橄欖油、全果堅果類食物可降低失智風險，同為失智症家屬的郎祖筠，也參與了此片宣傳的拍攝，她提醒失智老人的照顧者，如果發生意見與衝突，請先試圖接受，試圖引導他，不要急著改變或更他，因為他們記憶功能已經受損，爭辯對事情完全沒幫助。

「愛記」共8部影片，至今已上線一個月，希望推動「認識他、找到他、關懷他、照顧他」的照護宣言，正向推廣失智症各項議題。相關影片請見天主教失智老人基金會官網。