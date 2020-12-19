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我們都苦過 他發願當「長腿叔叔」 20年後與認養童相認

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
家扶基金會下午舉行全國扶幼感謝暨表揚大會，副總統賴清德（左一）到場致詞時指出，家扶愛心深受國際肯定，做善事可以快樂一輩子，獨樂樂不如眾樂樂，籲民眾一同協助受困孩童，並表揚40年以上認養人。記者曾吉松／攝影
家扶基金會下午舉行全國扶幼感謝暨表揚大會，副總統賴清德（左一）到場致詞時指出，家扶愛心深受國際肯定，做善事可以快樂一輩子，獨樂樂不如眾樂樂，籲民眾一同協助受困孩童，並表揚40年以上認養人。記者曾吉松／攝影

適逢成立70周年的家扶基金會今舉辦「2020年全國扶幼感謝暨表揚大會」。認養資歷20年的許泛舟，6歲喪父，由母親一手拉拔5個孩子，對他而言，當年家扶就像是上帝派來的天使，因此當他出社會後湧泉以報，20年來除不定期捐款，還認養了5個孩子。今天他也與當年第一個認養的孩子梁紋馨在台上溫馨相認，氣氛感人。

認養資歷20年的許泛舟，他6歲喪父，家裡5個兄弟姊妹都由在工廠上班的媽媽一手帶大，生活清苦。許泛舟永遠記得，小時候繳學費的煎熬心情，排行老三的他，上高一時，家扶開始協助他兩個還年幼的弟弟，他說，當時對全家來說，家扶就像是上帝派來的天使，解決燃眉之苦。

成年後進到台電工作的許泛舟，以湧泉報涓滴之恩，更時常鼓勵身邊同事、朋友一起加入認養行列。20年來，他陸續認養國內外5名孩童。現在已經從台電處長職位退休的他說，他還要繼續認養30年、40年，直到他返回天家。

許泛舟當年第一個認養10年的孩子梁紋馨今特地現身表達感謝，現在已長大成人，在家扶當志工的她，也傳承了許泛舟的信念，將受扶助的經驗化為助人動力，讓愛循環、傳承。許泛舟開心地說，希望梁紋馨結婚的時候可以邀請他。

另一位認養資歷40年的林杉井，年輕時在台北市工務局擔任技工，當時透過朋友得知家扶認養資訊，便義不容辭投入資助，領著微薄薪水的他，同時扶養兩個子女，即便肩負兩份工作，白天在工務局，晚上在聯合報印務部，寧可省吃儉用，甚至戒菸，也從來沒有想過要停止捐助。

至今40年，林杉井還能一一細數認養過孩子的名字、居住地，也珍藏著厚厚好幾疊信件、照片，偶爾拿出來翻閱。對林杉井來說，40年來認養的13名孩子，每個都是他珍藏一輩子的寶貝。

家扶基金會目前持續受助孩子超過11萬，包括國內4萬8457人、國外6萬6502人。家扶基金會常務董事陳靜夫致詞時表示，家扶70年來一步一腳印耕耘，創辦初期接受國外幫忙，後來自立，回饋國際社會，認養國外兒童，搭起一座愛的橋樑，連接無數人愛心，成為改變的力量，這麼多年來，有人願意付出，助孩子能追夢，「錢很重要的，做有意義的事情更重要」人生該追求的是行為價值。

認養 家扶基金會

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