阿姨血管細抽不到血 女護理師「貼心舉動」暖哭全網

因新冠肺炎肆虐，許多醫療人員都站在第一線奮戰，可說是非常的辛苦。日前，一名住在新北市的男網友分享，自己日前到雙和醫院時意外遇見一名護理師因病人的血管太細，二話不說就蹲坐在地板上，貼心地將對方的腳放在自己身上抽血，此幕一非常令人動容，讓許多網友直呼「感謝白衣天使」。

原PO在臉書社團「我是中和人」發文表示，自己16日到雙和醫院檢查時，旁邊有一位阿姨因手部血管太細而無法抽血，最後提出抽腳的血管試試。隨後，該名負責抽血的護理師竟直接坐在地上，「讓阿姨的腳放在自己身上，想盡辦法抽血！」

對此，原PO也說明，雖然不是我被抽血但看到這一幕真的很感動，更強調「台灣醫療人員真的很辛苦，有機會真的要和護士小姐說一聲『您辛苦了』」。此文一出，許多網友也紛紛留言表示感謝，「真的，前線救護醫療人員辛苦了」、「護理人員真的很辛苦⋯⋯不要再把醫生當神，護理師當狗了」。

更有網友也分享自身經驗，「真的，尤其我感謝婦產科的護理師們，當年我安胎住院，護理師細心照顧我跟住保溫箱的兒子，這些天使真的存在人間」、「針打腳確實會比較痛，在萬不得已的情況下，還是希望各位民眾可以配合醫護人員抽血，抽完血記得要壓緊抽血部位5-10分鐘才能有效避免瘀青產生，感謝大家。」