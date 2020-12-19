熊貓圓寶提早見客？ 竹裝圓寶軍團驚喜現身貓纜

台北市立動物園的「圓寶」提早見客？原來是台北捷運為了歡迎即將和遊客見面的大熊貓「圓寶」，在貓空纜車推出「圓寶相見歡，拍照打卡享優惠」活動，遊客只要和充氣熊貓玩偶、貓熊意象貼紙拍照打卡，就能享有貓空商圈31家店家的消費優惠。

為了歡迎貓熊「圓寶」明年元旦和大家見面，貓空纜車特別推出優惠活動。台北捷運公司在貓纜動物園站及貓空站大廳，放置一群穿著竹子裝的「圓寶軍團」充氣貓熊玩偶，萌萌的小貓熊嘴上還有一截還沒吃完的嫩嫩綠竹，遊客直呼「好可愛」。

除了動物園及貓空站的大廳，貓纜車廂裡面，椅背上也貼有貓熊意象的貼紙，就像是小圓寶提早和遊客們見面。遊客只要和充氣貓熊玩偶合影，或是和貓纜車廂椅背上的「貓熊意象貼紙」拍照，打卡後將照片上傳至個人Facebook，就可以到貓空商圈活動合作31家商店消費滿額享優惠，包括現金折扣、貓空獨家手工點心、貓空山區特有鐵觀音禮包、茶香冰品等。

台北捷運公司表示，為節省現場排隊時間，建議民眾多利用網路預約搭乘貓空纜車服務，只要在搭乘前1天，至「貓空纜車網頁」中「市民服務大平台」進行預約，預訂搭乘纜車日期、車廂種類及時段，並自行列印「貓空纜車預約報到單」即完成預約程序，有效規劃旅遊行程。