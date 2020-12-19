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台南龍崎牛埔泥岩惡地 環團籲設地質公園及自然保留區

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
龍崎牛埔泥岩惡地。圖／台南社大提供
龍崎牛埔泥岩惡地。圖／台南社大提供

台南社區大學今天舉辦「催生龍崎地質公園及自然保留區」研討會，呼籲龍崎牛埔泥岩惡地未來部分地區可畫設為地質公園，展現自然地景的多樣性與發展環境教育，而大部分地區可畫為自然保留區，不但保護特殊泥岩惡地自然地景，也保護代表泥岩惡地的生物方舟。

台南社大環境行動小組召集人黃煥彰表示，原龍崎炸藥工廠舊址位在龍崎區牛埔里，面積共335.4公頃，該區青灰泥岩惡地地形與自然生態維持良好穩定狀態，符合指定自然保留區的基準條件。

黃煥彰認為，從地質角度來看，龍崎牛埔泥岩惡地青灰岩的泥岩地形完整綿延且豐富，是台灣僅有且最特殊的地質教育價值的場域。若從生態角度來看，歷經台南社大環境行動小組長期記錄，拍攝到許多動物，包括食蟹獴、白鼻心、穿山甲、鼬獾、水鹿與梅花鹿等，鳥類更有大冠鷲、大彎嘴、小彎嘴、翠翼鳩、灰腳秧雞、斐秧雞、棕三趾鶉與竹雞等，代表台灣淺山惡地在自然演化下所衍生出來的獨特生態系，意義非凡。

立委陳亭妃也表示，龍崎牛埔可說是觀察台灣地質最重要的教育基地，她在擔任國防委員會召委也積極促成退輔會決策的改變，她非常支持自然保留區的爭取。立委王定宇則說，龍崎自然保留區的範圍應該尊重相關專家意見，不是由行政或政治來解決。

有「地表最強里長」之稱的前牛埔里長陳永和表示，過去為了自然地景保留，他還去選市長，每一次的拖延對在地居民都是一種煎熬等待，希望政府積極度要提升。

埔里 陳永和

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