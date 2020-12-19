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「台中女麗購」獎項再加碼 行政區消費滿百抽住宿、泡湯券
「2020台中女麗購」推出行政區消費加碼抽，民眾只要依各週主題，在特定行政區消費滿百元後登錄發票，市府將依發票稅籍地區抽出幸運得主，獎項包含在地知名飯店住宿券、溫泉會館泡湯券等，每周抽出15份。
經濟發展局長張峯源表示，台中是蘊含多元特色的城市，各行政區皆有值得走訪的特點。「行政區消費加碼抽」將台中29個行政區劃分為山線、海線、屯區及市區等4個區域，活動期間每區域各輪到2次抽獎機會、每周抽出15份，女麗購期間將抽出120份票券，總價值將近30萬元。
「2020台中女麗購」網站： https://funtaichung.tw/2020womengo/Page/8。
除了行政區消費加碼抽，台中市經發局也攜手近50家美容美體、運動休閒、旅宿餐飲及百貨零售等產業推出「小確幸產品天天抽」，包含化妝品、保養品、精油髮膜、滴雞精、咖啡禮盒及商品第二件半價券、折價券等上百種好禮與優惠折扣，不僅與女麗購與業者合作導客，也讓消費者更認識在地產業。
經發局表示，「2020台中女麗購」12月9日開跑，民眾到台中任一店家消費滿500元，並登錄發票於「台中購物節」APP，就有資格參加「天天抽、週週抽、雙週抽、每月抽、壓軸抽」，以及「行政區消費加碼抽」及「小確幸產品天天抽」等豐富抽獎活動，最重要的是三者「中獎序號互不影響」，消費越多、登錄發票越多，就有更高的中大獎機會。
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