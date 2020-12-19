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K董又飛！微旅行2.0 星宇航空搶頭香！ 飛往台南看「孤味」景點

攝影中心 / 記者鄭超文／桃園機場即時報導
全國第一個微旅行2.0航班由星宇航空台北-台南雙城號搶得頭香，JX8063航班由董事長張國煒（中）親自執飛，K董一出現粉絲就上前要求合影。記者鄭超文／攝影
全國第一個微旅行2.0航班由星宇航空台北-台南雙城號搶得頭香，JX8063航班由董事長張國煒（中）親自執飛，K董一出現粉絲就上前要求合影。記者鄭超文／攝影

全國第一個「微旅行2.0」航班由星宇航空台北-台南雙城號搶得頭香，首班JX8061早上9：30自桃園機場起飛，正式揭開微旅行2.0飛行體驗序幕，第二班JX8063除了由董事長張國煒親自執飛外，也邀請以台南取景的金馬獎電影「孤味」導演許承傑在候機室內與粉絲互動，對於粉絲詢問蝦捲哪一家比較好吃？許承傑表示，台南小吃都很好吃，台南人都有自己的口袋名單。

星宇航空雙城號今天飛出JX8061／JX8062、JX8063／JX8064兩個班次，從桃園機場飛往台南機場再回來，航程先往東飛往日本宮古島，再沿著台灣美麗的東部沿岸向南部飛行，最後降落台南機場，前往台南的旅客可以獲得「復古磚塊紅」的搭機證書，飛往台北的綠剋則是「水墨藍」的版本。

K董執飛的JX8063班次雖然是第二班，但是有不少K粉搭乘，他們上午就提造到桃地勤櫃台辦理報到手續，隨後就在辦公室外等候張國煒現身，K董一現身，粉絲不約而同地拿出星宇桌曆、班機照片等物邀求簽名及合照，K董也來者不拒滿足粉絲。

星宇航空表示，兩邊市府都熱情贊助，台南市府為JX8061商務艙及經濟艙雙人雅座旅客分別準備柳營甜玉軒果醬禮盒、九品蓮花茶禮盒，搭配星宇航空的KINTO保溫杯於座位上歡迎旅客登機，本次雙向的全機甜點也由台南市府挑選，提供台南80年老店「銀波布丁」的經典日式焦糖雞蛋布丁。台北市政府則是為JX8062飛往台北的商務艙及經濟艙雙人雅座旅客，準備吉祥物「熊讚」接機，將於下機處發送市府與WAT聯名的雞尾酒禮盒、黃阿瑪禮盒、熊讚卡貼，以及星宇航空首航限定金把台北杯、遊台北必備的二週年紀念悠遊卡。

微旅行2.0是交通部為國人旅遊及航空業者提出的優化方案，放寬航班可在不同機場起降，其中起降一端為桃園機場，另一端可於台灣本島提供國際包機或航班的機場起降，航程至少需三個小時，且票價不得低於5，500元，由於國外新冠肺炎疫情仍相當嚴峻，新方案技能達成守護國人健康也能提供國人更多旅遊選擇。旅客黃小姐表示，前幾次就有在注意微旅行，但總覺得終點一樣是回到原點而有點猶豫，很高興現在2.0版本不僅能體驗搭機的樂趣，還能實際抵達台南吃吃喝喝，就更有出國的感覺了。

全國第一個微旅行2.0航班由星宇航空台北-台南雙城號搶得頭香，旅客在候機室內拍照留念。記者鄭超文／攝影
全國第一個微旅行2.0航班由星宇航空台北-台南雙城號搶得頭香，旅客在候機室內拍照留念。記者鄭超文／攝影
全國第一個微旅行2.0航班由星宇航空台北-台南雙城號搶得頭香，旅客在候機室內合影。記者鄭超文／攝影
全國第一個微旅行2.0航班由星宇航空台北-台南雙城號搶得頭香，旅客在候機室內合影。記者鄭超文／攝影
全國第一個微旅行2.0航班由星宇航空台北-台南雙城號搶得頭香，JX8063航班由董事長張國煒（左）親自執飛，K董一出現粉絲就上前索取簽名。記者鄭超文／攝影
全國第一個微旅行2.0航班由星宇航空台北-台南雙城號搶得頭香，JX8063航班由董事長張國煒（左）親自執飛，K董一出現粉絲就上前索取簽名。記者鄭超文／攝影
全國第一個微旅行2.0航班由星宇航空台北-台南雙城號搶得頭香，JX8063航班特別邀請以台南取景的金馬獎電影「孤味」導演許承傑（中）在候機室內與粉絲互動。記者鄭超文／攝影
全國第一個微旅行2.0航班由星宇航空台北-台南雙城號搶得頭香，JX8063航班特別邀請以台南取景的金馬獎電影「孤味」導演許承傑（中）在候機室內與粉絲互動。記者鄭超文／攝影

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