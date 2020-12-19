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交通部明年元旦續推「上機車駕訓班」補助1300元 估萬人受惠
為提升騎乘機車安全，公路總局去年度辦理「機車考照，先上3天駕訓」補助後，今年度擴大辦理該計畫，補助金額由1000元提高至1300元，補助至11月底。交通部今天證實，明年元旦起將持續推行，預估1萬個名額可受惠。
交通部道安會執行秘書謝銘鴻表示，來參加駕訓班學員人數愈來愈多，發現有這個需要，不管會不會騎或是已經會騎要增加安全駕駛的人都變多，且根據交通大學研究，成效部分，學員參加前後，有關違規率跟事故風險都有下降，因此認為該政策對安全有幫助，會持續實施。
根據該研究顯示，經過機車駕訓較未受訓者，違規風險減少32%，肇事風險也減少20%。
謝銘鴻說，目前規畫自明年元旦起到11月底，持續補助有需求的民眾，只要考機車駕照前有先上三天駕訓班，通過考試後，駕訓費用每人補助1300元，估計有1萬人受惠。
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