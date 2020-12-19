台中榮總食道癌病友會登場 抗癌鬥士分享抗癌6年經驗

台中榮總2020好呷俱樂部第十屆食道癌病友會今天登場，罹食道癌6年的張姓病友分享抗癌心得，靠平時爬山、騎單車等運動保養身體，郭姓病友分享，他戒菸、酒、檳榔，飲食清淡、多蔬果抗癌，並感謝台中榮總胸腔外科醫師莊政諺及醫療團隊的醫治。

56歲張姓病患說，他從事玻璃行業，長期跑工地，15歲開始抽煙喝酒，直到2014年6月吞嚥困難，就醫確診為食道癌，醫師莊政諺詳細病情解釋後，因食道癌介於第1到2期，接受微創手術，經由醫療團隊們細心專業的照護下順利出院。

他指出，抗癌過重新調整生活習慣還是可以正常生活，他戒煙酒等壞習慣，空閒時就去爬山、騎腳踏車，儘量保持心情愉快，感謝妻子及家人的陪伴與鼓勵，以及莊政諺醫治。

50歲郭姓病患說，他菸檳酒壞習慣約20年，直到去年10月吞嚥困難，就醫確診為食道癌第3期，他選擇相信醫師、醫療團隊。術後他飲食清淡，每天增加運動量，聽從醫師指示完全戒除菸檳酒等不良習慣。

莊政諺說，食道癌多半初期無症狀不易早期發現，通常隨著腫瘤變大，病人出現喉嚨異物感、吞嚥困難、體重減輕、頸部硬塊、聲音嘶啞等症狀，逾70%患者發現時已癌症第三期（淋巴轉移）。

他提醒，民眾如有不適症狀時，應立即就醫檢查及早治療，平時應避免菸、酒、檳榔、減少過燙食物、香腸及臘肉等含亞硝酸鹽食物，維持規律運動以增強自我免疫力，降低罹患食道癌風險。

莊政諺說明，台中榮總每年收治食道癌病人數約150人，2009年成立食道癌診療團隊，提升病患生活照護品質。2011年起成立食道癌病友座談會（好呷俱樂部），透過醫病互動、交流，以及邀病友分享抗癌經驗，鼓勵更多病友勇於接受面對治療。