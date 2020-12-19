台鐵全新「最美區間車」馳騁南迴試車 歷史畫面曝光

號稱台鐵全新最美區間車、EMU900型通勤電聯車第一批兩編組10月24日抵台後，為確保新購車輛品質與營運安全，台鐵展開試車作業。台鐵局說，試運轉順利行經南迴線環島電氣化最後一哩路，南迴線秀麗景緻搭配EMU900型通勤電聯車俐落的綠色線條，形成軌道上獨特的風景，吸引許多鐵道迷前往補捉這難得的歷史畫面。

台鐵說，試車小組會同立約商韓商現代樂鐵公司及台灣德國萊茵技術監護顧問股份有限公司第三方獨立認證與驗證(IV＆V)公司等相關單位，密集進行各項交車測試，刻正進行動態性能測試，並於12月上旬完成即將通車的南迴線試運轉測試，將持續嚴格把關辦理列車驗收作業，待測試項目全數完成並取得IV＆V認證後，即可投入營運，提升整體服務品質。

台鐵表示，EMU900型通勤電聯車測試路段以三義=后里為主要區間，因環島鐵路電氣化最後一哩路-南迴線枋寮到知本間即將於明天舉辦通車典禮，23日全面改點營運，試車小組遂於12月上旬安排EMU900型通勤電聯車行駛於南迴線，除進行資料蒐集外，更可測試電車線及軌道路線相容性，以確保南迴線通車後穩定度。

台鐵說，EMU900型通勤電聯車於完成交車測試並取得第三方獨立認證與驗證公司(IV＆V)驗證合格文件後，即可投入營運，以疏解運能不足的通勤區間帶，屆時民眾將可親自體驗最美區間車內部貼心的旅客服務設備，如車廂照明亮度自動調節功能、寬敞的車廂輪椅區、自行車放置空間、「好孕到」乘車空間、車廂錄影設備、車廂外觀及車廂內部指標系統的簡約設計等設施設備。