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科羅旺颱風最快明生成！全台下雨 冬至玉山可望降雪

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今年第23號颱風預計明天生成。圖／氣象局提供
今年第23號颱風預計明天生成。圖／氣象局提供

今天受到東北季風增強影響，迎鋒面開始出現雨勢，北海岸、宜蘭地區、大台北山區有局部大雨或豪雨機率。氣象局說，這波冷空氣預計影響到下周一，以今晚到下周一清晨最冷。另外，目前有一熱帶性低氣壓形成，預計明天生成今年第23號颱風科羅旺，其水氣會為中南部帶來降雨。

氣象局說，今天受到東北季風增強影響，迎風面北部、東半部、恆春半島降雨明顯起來，這波跟上一波相比弱一些，但整體感受還是偏涼，北台灣低溫15度，其他地區16到18，空曠地區則13到14度；高溫北台灣不超過20度，台中到台南跟花東是22到24度，高屏25到26度。

氣象局說，明天到下周一熱帶性低氣壓逐漸進入南海，中高層水氣會順著風場飄到台灣上空，明天開始中南部雲量增多，下周一是水氣最多時候，南部跟中部山區有飄雨情況。

氣象局說，該熱帶性低氣壓有可能明天生成今年第23號颱風科羅旺，目前朝西甚至西南方向前進，對台灣沒有直接影響，唯明天會帶水氣進來。年底前是否還有熱帶擾動還要觀察。

是否對水情有幫助？氣象局說中高層水氣來講，中南部還是背風面，跟上一次南方雲系北上降雨強度差不多，對水庫幫助相當有限，還是要節約用水。

下周一就是冬至，近期高山是否降雪，氣象局說，最冷是今天晚間到下周一清晨，北台灣只有15度，沿海空曠地區更低一些，加上南方水氣北上，下周一3000公尺以上高山（玉山）有望降雪。

氣象局說，東北季風影響到下周一，下周二、三東北季風稍微減弱，各地氣溫略微回升。北部高溫來到20度，其他23到26度；低溫則回升1到2度。北部、東半部跟春半島還是會有降雨情形，宜花有局部較大雨勢，其他要看雲量，以多雲天氣為主。

氣象局說，下周四又有下一波東北季風增強，下周五影響台灣，跟這波相比強度少一點，下周四北部、東半部有局部短暫雨，下周五水氣更少，剩東半部地區有零星降雨。

是否會一路溼冷到年底？氣象局說，後期水氣都會偏少，到年底天氣來看還有一段時間觀察，冷空氣跟水氣來講還是有跳動狀況，下周觀察會更清楚。

氣象局 低溫 高溫

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