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南迴電氣化／慶祝枋寮站升等！ 限量1500份紀念套票23日開賣

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
枋寮站升等紀念套票。圖／台鐵提供
枋寮站升等紀念套票。圖／台鐵提供

台鐵環島鐵路電氣化路網，其中最後一哩路段枋寮至知本站間，訂於12月23日完工通車開始營運。為慶祝南迴線電氣化通車暨枋寮站升等，當日上午9時40分於枋寮站發售紀念套票1500套，每套售價250元。

台鐵說，南迴線鐵路西起屏東縣枋寮站，東至台東縣台東站，全長98.2公里，於81年通車，為環島鐵路最後一段竣工通車的路線，通車時全線均為無電氣化區間且大部分為單軌區間。行政院為提升經濟發展，建構環島鐵路電氣化路網，自102年6月核定起至109年12月底全部完工通車營運。

台鐵說，枋寮站在台鐵環島路線中有重要地位，不但是屏東線的終點、亦是南迴線的起點，南迴線電氣化通車後，普悠瑪及推拉式自強號首次投入營運，每日增加停靠普悠瑪號5列次、推拉式自強號2列次（假日4列次），南半環莒光號列車再也不需要於枋寮站更換電力機車，大大提升旅客乘坐便利性。枋寮站也於電氣化通車同日升等為二等站，可望成為屏東地區的觀光轉運中心。

台鐵說，為慶祝南迴線電氣化通車暨枋寮站升等，訂於12月23日上午9時40分於枋寮站發售紀念套票1500套，每套售價250元。套票內含有3張名片式車票、2張薄紙式月台票。

該套票特色以營運接軌、歷史承接為主題，發行首次普悠瑪異級名片式車票、台鐵吉祥票（福祿東海）「加祿─東海」區間票及暫時不再開行普通車票「枋寮─內獅」名片式車票各1張。

台鐵說，該紀念票特別用心規畫，將藍皮列車行駛風姿加入外，並於該張名片式車票軋上109.12.22紀念日期，特別珍貴及稀有，值得購買珍藏，現場另備有兩款紀念戳章供民眾蓋章留念。

紀念套票發售注意事項如下：

1.發售日期：109年12月23日（三）上午9時40分起。

2.發售地點：台鐵枋寮站大廳廣場。

3.發售數量：1500套。

4.每套售價；250元。

5.限購數量：每人每次限購4套。

台鐵 南迴線 環島

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