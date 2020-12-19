南迴電氣化／通車紀念套票限量1千份 台東站明日開賣

為慶祝台鐵局南迴線鐵路電氣化正式通車啟用，規畫發售紀念套票讓喜愛鐵道文化的民眾收藏。台鐵局說，南迴線的山海交錯一直是該線特色，該次套票將南迴十周年「南迴鐵路 開天闢地」系列重新包裝，以紀念環島鐵路又往前邁進了一大步。限量1000份的套票，內含五張名片式車票。

台鐵說，五張名片式車票包含台東→知本、知本→太麻里、太麻里→大武、大武→內獅、內獅→枋寮。因採「舊票新裝」方式販售，僅供收藏無法做乘車票券使用。

台鐵說，南迴鐵路是環島鐵路的最後一塊拼圖、亦是鐵路電氣化的最後一哩路。啟用典禮將於明天在台鐵局台東站舉辦。典禮當天上午9時30分在車站廣場發售電氣化紀念套票，依票號GQ0001至GQ1000販售，恕無法選號，每人每次限購六套（售完為止），當日設有集章處供旅客蓋章留念。

台鐵局說，南迴電氣化12月23日全線通車後，旅客往返再也不用忍受濃濃柴油味，鐵路電化後除了提升運輸效率，也提供旅客更好的乘車體驗。

台鐵局說，往返枋寮－台東間的3671次、3672次的藍皮普快車─「忘憂列車」也將隨之停駛，請把握機會來趟看山看海的懷舊之旅。