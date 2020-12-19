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基隆新北豪雨特報！ 台北宜蘭大雨 富貴角湧5米長浪
中央氣象局發布豪雨特報，東北季風影響，今天基隆北海岸有局部大雨或豪雨，宜蘭、新北（汐止）地區及台北市山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區防坍方及落石。
東北季風影響，今天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，上午7時新北（富貴角）已觀測到浪高4至5米的長浪。
今天東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，明天東北季風影響及南方雲系北移，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；今明兩天基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區、恆春半島及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲，明天南部地區及中部山區亦有局部短暫雨；東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率。
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