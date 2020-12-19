這縣市12月上半月日照時數超少 氣象局：北部請振作

中央氣象局發布月長期天氣展望，氣象局官方臉書粉專「報氣候 - 中央氣象局」表示，統計12月1日至12月17日的日照時數及雨量，東北部好幾個測站都為同期最少，雨量為同期最多，其中宜蘭的日照時數為1.6小時，較平均少了39.4小時，台北日照累積時數為4.3小時，較平均少了50.6小時，真是難為了北部的民眾，「北部民眾請振作」。

「報氣候 - 中央氣象局」表示，雖然近期的雨量較同期偏多，但從6月至今的雨量，在中南部山區仍只有氣候上的4至5成。未來二周雖然仍多是東北風影響的天氣，但第一周期中後至第二周期初（約莫耶誕節前後）天氣較穩定，另外接近跨年時的溫度有下降趨勢，多留意最新預報資訊。

氣象局發布的未來1個月長期天氣展望（今天至明年1月15日），模式預測未來第一周期中前持續受東北風影響，北部及東半部天氣較涼且有局部短暫雨，期中後至第二周期初天氣逐漸恢復穩定，白天溫度略為回升；第二周期中後各地溫度有下降趨勢，迎風面降雨機率增加。

第 一周：平均溫度預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第二周：平均溫度預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第一至四周：1個月之展望，預測平均溫度及雨量，各地均以「接近」氣候正常值的機率最大。