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基隆新北豪雨！ 台北宜蘭大雨 熱低壓有成颱趨勢

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
中央氣象局發布豪雨特報，東北季風影響，今天基隆北海岸有局部大雨或豪雨發生的機率，宜蘭地區及台北市山區亦有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區慎防坍方及落石。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布豪雨特報，東北季風影響，今天基隆北海岸有局部大雨或豪雨發生的機率，宜蘭地區及台北市山區亦有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區慎防坍方及落石。圖／取自氣象局網站

中央氣象局發布豪雨特報，東北季風影響，今天基隆北海岸有局部大雨或豪雨發生的機率，宜蘭地區及台北市山區亦有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區慎防坍方及落石。

氣象局並指出，熱帶性低氣壓1004百帕，在北緯9度，東經123.4度，即在菲律賓，向西移動，時速28公里，有發展為輕度颱風的趨勢。

今天東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，今天基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區、恆春半島及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲。

氣象局說，明天、下周一東北季風影響加上南方雲系北移，除了北部、東半部地區及恆春半島持續有雨之外，中南部地區雲量亦增多，南部地區及中部山區也有下雨機會，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨發生的機率。

低溫在北台灣15度左右，其他地區16至18度，高溫在北台灣僅16至19度，感受上較濕涼，中部至台南及花東地區21至24度，高屏地區25度左右。

下周二、下周三東北季風稍減弱，各地氣溫稍回升，北部、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，宜花地區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴。

下周四東北季風再增強，下周五東北季風影響，北部及東北部天氣再轉涼，這波冷空氣水氣較少，24日北部及東半部地區有局部降雨，25日僅剩東半部地區有零星降雨，其地地區為多雲到晴。

此外，21日前東半部及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率。

26日、27日東北季風稍減弱，各地氣溫稍回升，僅東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；28日東北季風有再增強、北部及東北部天氣再轉涼的趨勢，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區維持多雲到晴。

恆春 氣象局 基隆

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