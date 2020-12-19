北台灣濕冷再忍3天！ 吳德榮：不會持續到明年

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，周末及下周一受東北季風影響，新竹以北及東半部有局部雨，北台灣為濕涼微冷的天氣，冷空氣比上一波弱，平地最低氣溫僅降至14度左右，都會區最低氣溫則降至15、16度。北部14至19度、中部15至25度、南部16至27度、東部15至25度。

不過，他說，模式也模擬出明天、下周一南方有熱帶低壓或颱風外圍的中層水氣，逐漸北上，新竹以南雲量逐漸增多；明晚、下周一其降雨機率提高，高山3500米以上有飄雪的機率。

下周二、周三天氣好轉、氣溫漸升，東半部有局部短暫雨的機率。下周三下午另一波東北季風快速抵達，氣溫驟降，新竹以北轉有局部短暫雨。下周四下午乾空氣緊隨南下，天氣迅速好轉。

他說，下周五起受移動性大陸高壓影響，至少持續兩、三天晴朗穩定，白天溫暖舒適、早晚乾冷的天氣。「北台連續濕冷，一直持續到明年初」的誇張說法，並不會發生。

另外，中央氣象局資料顯示，昨天晚上8時在菲律賓南部的熱帶擾動，已發展成熱帶低壓，今天凌晨2時路徑潛勢預測圖顯示，其進入南海後，有逐漸增強的趨勢，偏西進行，對台無影響。但其是否會順利發展成今年西北太平洋的最後一個或倒數第二個（模擬還有一個）颱風，應繼續觀察。