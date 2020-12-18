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台灣大腸癌地圖 雲嘉南地區盛行率最高！每200人有1人

聯合報 / 記者陳碧珠／台北即時報導
大腸直腸外科醫學會彙整健保資料，發現2018年台灣大腸直腸癌死亡率第一名為南區（雲嘉南）。 圖／中華民國大腸直腸外科醫學會提供
大腸直腸外科醫學會彙整健保資料，發現2018年台灣大腸直腸癌死亡率第一名為南區（雲嘉南）。 圖／中華民國大腸直腸外科醫學會提供

大腸癌連續12年蟬聯國人癌症發生之冠，中華民國大腸直腸外科醫學會最新公布「大腸癌地圖」，雲嘉南在盛行率、確診時晚期比率及死亡率皆為全台最高。大腸癌與飲食有關，國人熱愛珍奶、鹹酥雞等重口味、高熱量食物，皆是大腸癌危險因子，醫師呼籲，民眾要提高警覺，養成定期檢查習慣。

國內外罹患大腸直腸癌晚期才發現的名人不少，包括余天女兒余苑綺、已逝藝人豬哥亮、賀一航，及漫威英雄電影《黑豹》男主角查德維克博斯曼，他被確診時都已第四期。

中華民國大腸直腸外科醫學理事長王照元表示，大腸直腸癌初期通常無明顯症狀，但多數民眾有時會腹痛，倘若伴隨經常腹瀉、排便習慣明顯改變、體重減輕、貧血，一定要提高警覺，不能輕忽。

為幫助台灣民眾重視大腸癌早期篩檢與治療，學會彙整健保署資料，發現2018年台灣大腸直腸癌盛行率第一名為南區（雲嘉南），每10萬人中有497人，其次依序為台北區（北北基宜金馬）467人、高屏區（高屏澎）420人、中區（中彰投）369人、北區（桃竹苗）365人與東區（花東）354人。南區病患人數是東區1.4倍。

2018年因大腸癌死亡人數，南區也是第一名，每10萬人中有57人因大腸癌死亡，其次依序為高屏區49人、東區 43人、中區42人、台北區41人，與北區39人。學會也發現，2014至2017年確診時已為大腸直腸癌第四期之病患，南區比率為17.38%，同樣位居全台第一。

王照元表示，2014年全台大腸直腸癌患者約9.5萬人，2018年突破10萬人，顯示盛行率持續上升，預防與治療刻不容緩。而大腸癌發生人數多、確診晚期比率高，死亡人數多，都代表早期篩檢觀念有待加強。

王照元也呼籲，晚期大腸直腸癌的患者也要積極接受治療，學會發現2014至2017年，接力使用第一線至第四線健保標靶藥物的大腸癌患者，整體存活期中位數已近兩年半。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院大腸直腸外科醫師張琮琨也表示，大腸直腸癌第四期治療方式以化療與標靶治療為主，目前已邁入個人化醫療，醫師會依腫瘤位置、數量、病患身體狀況等，進行綜合評估。

張琮琨也呼籲，大腸直腸癌是可以預防的癌症，國人應多攝取蔬果等高纖食物，維持穩定作息，以降低大腸直腸癌發生機率，50歲以上民眾應把握政府提供的兩年一次糞便潛血檢查。

中華民國大腸直腸外科醫學會公開「大腸直腸癌治療地圖」，一次公開全台六大區「盛行率、確診時已晚期比例、死亡率、標靶治療比例」排名！圖／中華民國大腸直腸外科醫學會提供
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大腸直腸外科醫學會彙整健保資料，發現2018年台灣大腸直腸癌盛行率第一名為南區（雲嘉南）。圖／中華民國大腸直腸外科醫學會提供
大腸直腸外科醫學會彙整健保資料，發現2018年台灣大腸直腸癌盛行率第一名為南區（雲嘉南）。圖／中華民國大腸直腸外科醫學會提供

大腸癌 患者 東區

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