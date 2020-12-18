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雪隧事故返宜旅客塞爆市府轉運站 乘客：隊伍滿到站外

聯合報 / 記者鍾維軒張議晨／連線即時報導
18時左右的人潮已經減緩，和平時週五人潮差不多。記者鍾維軒／攝影
18時左右的人潮已經減緩，和平時週五人潮差不多。記者鍾維軒／攝影

宜蘭縣雪山隧道北上19.2公里處，今15時許發生事故，雖然在17時開放通車，近6時南下又發生事故封閉1小時，要去宜蘭的旅客塞爆市府轉運站。首都客運總經理李建文表示，大概17時左右人潮漸多，最久需要等30分鐘才能上車，17時40分左右人潮和車次都恢復正常，現在上車只要15分鐘。

國道5號雪山隧道北上19.2公里處，今天15時47分發生小客車事故，隧道竄出濃煙，坪林行控中心緊急封閉雪隧南下、北上車道，所幸火警在隧道自衛消防編組抵達後撲滅，南下恢復正常通行，北上則在下午5點後恢復正常通行，這起事故一度造成雪隧北上回堵5公里，目前車龍已逐漸紓解。

陳姓乘客說，平常她大概排個十分鐘就可以上車，今天已經等了半小時，還在排隊；過去到宜蘭的搭車人龍，大概都在站內排隊，今天卻滿出來排到轉運站外，站外廣場都快塞滿了，比連續假期的排隊狀況還要多。

李建文受訪說，其實稍早人潮多的時候，也沒有超過母親節或總統大選的人潮，剛剛排隊上車最多等30分鐘，現在人潮已經抒解，車次也恢復正常，所以18時以後的人潮和平常週五一樣，要民眾安心乘車。

市府轉運站17時許，往宜蘭的人潮一度擠滿站外。圖／讀者提供
市府轉運站17時許，往宜蘭的人潮一度擠滿站外。圖／讀者提供
現在客運都正常發車，車輛也排滿滿。記者鍾維軒／攝影
現在客運都正常發車，車輛也排滿滿。記者鍾維軒／攝影

事故 雪隧 雪山

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