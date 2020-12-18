聽新聞
test
0:00 / 0:00
雪隧事故返宜旅客塞爆市府轉運站 乘客：隊伍滿到站外
宜蘭縣雪山隧道北上19.2公里處，今15時許發生事故，雖然在17時開放通車，近6時南下又發生事故封閉1小時，要去宜蘭的旅客塞爆市府轉運站。首都客運總經理李建文表示，大概17時左右人潮漸多，最久需要等30分鐘才能上車，17時40分左右人潮和車次都恢復正常，現在上車只要15分鐘。
國道5號雪山隧道北上19.2公里處，今天15時47分發生小客車事故，隧道竄出濃煙，坪林行控中心緊急封閉雪隧南下、北上車道，所幸火警在隧道自衛消防編組抵達後撲滅，南下恢復正常通行，北上則在下午5點後恢復正常通行，這起事故一度造成雪隧北上回堵5公里，目前車龍已逐漸紓解。
陳姓乘客說，平常她大概排個十分鐘就可以上車，今天已經等了半小時，還在排隊；過去到宜蘭的搭車人龍，大概都在站內排隊，今天卻滿出來排到轉運站外，站外廣場都快塞滿了，比連續假期的排隊狀況還要多。
李建文受訪說，其實稍早人潮多的時候，也沒有超過母親節或總統大選的人潮，剛剛排隊上車最多等30分鐘，現在人潮已經抒解，車次也恢復正常，所以18時以後的人潮和平常週五一樣，要民眾安心乘車。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言