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台東病患轉診外縣市 台鐵提醒可訂位買愛心票

中央社 / 台東縣18日電

台東醫療資源匱乏，民眾經常到外縣市就醫。台鐵局台東火車站今天表示，從去年開始就有提供台東民眾到外縣市轉診或回診時可訂位的「愛心票」；回程因無權限，目前無法協助。

台東民眾往返台北、高雄一票難求，尤其是必需到外縣市轉診的民眾，經常買不到票。

民主進步黨立法委員劉櫂豪辦公室、台東縣議員林參天、台鐵局及台東縣政府衛生局今天邀請台鐵局台東火車站討論台東縣民就醫需求的火車訂位問題。

台東火車站長楊舜安表示，台鐵台東站於108年度即開始提供需轉診外縣民眾及家屬火車訂位服務，民眾只要持轉診單或掛號證明到台東站服務台填表及可申請協助訂位事宜。

楊舜安指出，申購區間為台東到台北、台東到花蓮、台東到高雄；回程部分，因台東站無權限，所以目前無法協助。

台東縣政府衛生局表示，台東偏遠醫療資源較為不足地區，因部分專科醫師人力聘任困難或設備不足等因素，部分病患須轉診到外縣市就醫。

衛生局指出，近年來受限於火車車次較少及觀光人潮湧入等因素，病患外縣就醫及陪同家屬等常有火車票訂購不易的問題，除就醫不便，也衍生額外負擔食宿及其它費用。

林參天表示，他在縣議會多次關心這問題，他特別要求召開這次討論會，感謝台鐵能提供愛心票，他會廣為宣傳，並推動後續單一窗口。

會後，劉櫂豪接受中央社記者電訪指出，因立法院有會議，他特別指派台東辦公室執行長張其旭一定要到場關心，他也會要求台鐵將這些愛心票落實使用，提供迫切需求的鄉親。

另外，他會請台鐵研議各相關車站能建置協助窗口，讓回程鄉親也有愛心票，提升台東縣民至外縣轉診就醫便利性。

台東 台鐵 衛生局

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