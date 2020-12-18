象鼻岩申請自然紀念物沒過 野柳地質公園指定自然地景

新北市政府今天召開審查會，北觀處提案野柳地質公園依文資法指定為自然地景，獲得通過，成為北海岸第一個依文資法正名的地質公園；基隆鳥會提案象鼻岩指定為「特殊地形及地質現象」的自然紀念物則沒有過關，基隆鳥會表示失望，但尊重審議會的決議，將持續關心象鼻岩是否受到實質的保護並兼顧遊客的安全。

農業局表示，野柳地質公園由大寮層的厚層砂岩構成，因受地殼抬升與海岸侵蝕的交互作用，形成突出於陸地的岬角以及單面山地形，「女王頭」已是野柳代表地景，更是台灣的宣傳形象，無異議通過，成為北海岸第一件通過文資法指定為自然地景的首例。

北觀處副處長金玉珍說，未來將持續落實推動地景保育、環境教育、地質保護、維護傳統文化努力，朝向國家級地質公園及永續經營發展。

象鼻岩是否指定為自然紀念物，與會委員對基隆鳥會提案保育象鼻岩都持正面的肯定，也聽取目前在現地的管理維護包括警戒線劃定、保全巡護、環境清潔、停車管理等工作。因地方民眾擔心指定後對於地方發展受到限制，也擔心指定後會持續增加指定範圍，強烈表達沒有指定之必要。

審議會認為，目前已達安全維護及自然地景保護的效果，最後做成暫緩指定的決議，期待各界凝聚共識後再行研議。副市長吳明機表示，市府召開兩次審議會，尊重最後的決議。

基隆鳥會理事長鄭暐說，雖然結果不盡如人意，但對於目前象鼻岩由瑞芳區公所暫時負責管理後，當初遊客爬上象鼻岩及偶有破壞岩體的情形已經改善的部分也表示樂見其成。

常務理事沈錦豐表示，象鼻岩提報為自然紀念物是政府花最少的資源、影響層面最小，徹底改變未來深澳的整個發展的案例。當初的動機主要是解決沒有管理單位所造成的亂象，一是遊客爬上象鼻岩安全堪慮，二是象鼻岩可能因此被破壞。在經過媒體的大幅報導後，新北市政府很快的實施一些有效的管理措施，當初的亂象已經被有效的遏止。

沈錦豐指出，深澳附近的東北角地區這幾十年來發生了很多事情，包括1962年深澳電廠的熱汙染、1975年中油深澳油港的建造、1990年禮樂煉銅廠汙染海洋及2005年員山仔分洪道啟用導致大量泥沙排入潮間帶等等，雖然居民或漁民有部分獲得補償或回饋，但犧牲的是本來應該留給子孫的珍貴海洋資源。提報象鼻岩為自然紀念物是這幾十年來，動用最少資源、影響層面最小，卻可以為後代子孫留下珍貴天然遺產的很好案例，可惜最後還是落空了。