文創結合原民山林智慧 花蓮野菜學校今開幕

花蓮美崙山公園生態展示館經過縣府活化，轉型成為原住民族野菜學校，今天啟用，初期以展示為主，包括台灣特有的「超級食物」油芒，還有多種原住民族食用的豆類、野菜的種子，都在這裡陳列，讓民眾了解原住民食的文化，未來還將規畫DIY、野菜園等，供遊客體驗。

縣府原住民行政處委託野菜達人吳雪月規畫，推動美崙山公園生態展示館成為重要的原民野菜保重基地。一樓是展示區，展出原民常吃的翼豆、鵲豆、薏苡共17種豆類、刺蔥、雞心辣椒、山胡椒等10種野菜種子，還有5種穀物，以及在地的美崙山植物，像是構樹、月桃等，另外也有原民藝術家的作品。

其中有些很常見，但也有台灣特有種的「油芒」，是由中研院提供的，「油芒」因為耐旱、營養價值高，被視為是可應付極端氣候的「超級食物」，也是未來團隊重點復育的重要品種。

「這裡將是一面櫥窗，引人進入原民野菜的世界」，團隊人員指出，野菜學校初期以展示為主，另二樓規畫為DIY體驗區，一旁還將闢野菜園，選種美崙山當地的植物，成為可食地景，也會開放民眾享受田園之樂。

縣長徐榛蔚今天到場揭幕，她說，縣政府去年辦理第一次國際慢食論壇，其中提到花蓮可以透過慢食結合原住民山林智慧。縣府以近12個月的時間規畫執行，如今已在野菜學校中實現。