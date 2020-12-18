快訊

今晚冷空氣又襲！最濕冷時間點曝光 玉山周一有望降雪

救濟英國真低級？保守黨大老譴責聯合國「救餓童政治秀」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好茶的科學／為何泡不出好茶？原來忽略了這些「小事」

聯合報 / 文／三木雄貴秀著、游韻馨譯
茶壺裡殘留茶湯的狀態。為了讓第一泡與第二泡都好喝，最好每次都將茶湯倒完。圖／采實文化 提供，Copyright© 2019 Yukihide Miki
茶壺裡殘留茶湯的狀態。為了讓第一泡與第二泡都好喝，最好每次都將茶湯倒完。圖／采實文化 提供，Copyright© 2019 Yukihide Miki

如何判斷茶葉的好壞與等級？好喝的茶如何泡？擁有三十年茶學經驗，兼具科學研究專業背景的三木雄貴秀老師，以科學方法分析，如何在家泡出一杯回甘好茶，有哪些「小事」要特別注意呢。

【喝茶的「禁忌」習慣】

就算買了好茶葉，不懂如何處理也無法泡出好喝的茶。接下來為各位介紹一般人保存與沖泡煎茶時最容易犯的「禁忌」習慣。

開封過的茶葉請用食物密封夾密閉開口，若使用橡皮筋綁起來，也請放入密封袋保存。圖／采實文化 提供，Copyright© 2019 Yukihide Miki
開封過的茶葉請用食物密封夾密閉開口，若使用橡皮筋綁起來，也請放入密封袋保存。圖／采實文化 提供，Copyright© 2019 Yukihide Miki

●　只用橡皮筋綁緊包裝袋

可密封的包裝袋不在此次討論之列。無法密封的包裝袋會使茶葉氧化，且茶葉的絕佳除臭效果便是建立在容易吸附周遭環境的味道上，因此開封過的茶葉務必確實密封，冷藏保存。

若暫時不開封，想過一段時間再喝，最好放入冷凍庫保存。冷凍保存可維持一年的新鮮度。解凍時若放在室溫下迅速回溫，很容易使茶葉潮濕，此時請放在冷藏室慢慢解凍。

●　熱水直接倒入茶壺

許多人都會將茶壺放在熱水瓶下方，按下出水鍵，直接將熱水注入放了煎茶茶葉的茶壺裡。若茶壺中放的是優質茶葉，這個做法無異是暴殄天物。

泡出好喝煎茶的熱水溫度是50～80℃。各位可能很訝異，沒想到適合的水溫這麼低。事實上，愈高級的茶用低溫熱水泡會更好喝，像是比煎茶更高級的玉露茶，最適合的熱水溫度是40～50℃。

一般來說，將熱水倒入茶杯裡可降低10℃，再將杯裡的熱水倒入茶壺，可再降低10℃，總計可降低20℃。冬天降溫的幅度更大。若想加快降溫速度，不妨先將熱水倒在其他容器（馬克杯等）裡降溫。

無論如何，先用茶杯裝量熱水，不僅可控制熱水量，還能溫熱茶杯，是一石三鳥的好方法。此外，有些煮水壺可以設定溫度，將熱水控制在60℃或80℃，各位不妨多加利用。

不要將煮沸的熱水直接倒入放了茶葉的茶壺。先將熱水注入茶杯降溫，再倒入茶壺裡，留意不要燙傷。圖／采實文化 提供，Copyright© 2019 Yukihide Miki
不要將煮沸的熱水直接倒入放了茶葉的茶壺。先將熱水注入茶杯降溫，再倒入茶壺裡，留意不要燙傷。圖／采實文化 提供，Copyright© 2019 Yukihide Miki

●　不要過度搖晃茶壺

有些人泡茶時為了泡出美味茶湯，會迅速搖晃茶壺。不過，搖晃茶壺不只會釋出鮮味成分，也會溶出更多苦味成分，讓茶湯變苦。因此，泡茶時不要過度搖晃茶壺，靜靜等待鮮味成分釋出，才是泡出美味茶湯的祕訣之一。

●　將茶湯留在茶壺裡

將茶湯倒入茶杯時，茶壺裡絕對不能殘留水分，一定要將最後一滴茶湯倒入茶杯，這是最好的做法。紅茶的世界十分重視最後一滴，稱為「黃金一滴（Golden Drop）」。煎茶的最後一滴也是最濃、最美味的茶湯。

除了可以品茗最後一滴之外，將茶湯倒完還有另一個原因。第一次泡的茶湯稱為「第一泡」，多數煎茶享用的都是第二次加熱水泡出的「第二泡」。不過，若第一泡的水分不倒完，留在茶壺裡的水分就會釋出茶的苦澀味成分兒茶素，和苦味成分咖啡因，第二泡就不好喝。此外，留在茶壺裡的茶湯也會促使茶葉氧化。

有些人喝完第一杯茶後，會再喝殘留在茶壺裡的茶湯，如果你習慣這麼喝，建議減少每次泡茶的水量（如前方所述，以茶杯倒熱水泡茶就不會殘留茶湯）。

順帶一提，大家都說「別喝隔夜茶」，意思就是泡過的茶葉不可長時間留在茶壺裡。事實上，這種做法不只促進茶葉氧化，也會使茶葉裡的蛋白質變質，產生衛生疑慮，因此最好避免。

急速搖晃茶壺反而會使茶湯變苦。圖／采實文化 提供，Copyright© 2019 Yukihide Miki
急速搖晃茶壺反而會使茶湯變苦。圖／采實文化 提供，Copyright© 2019 Yukihide Miki

●　好喝的煎茶要「細」

店面販售的煎茶通常使用鋁箔密封袋包裝，避免茶葉受到光線、氧氣與水分影響變質。這是因為鋁箔不透光，亦可有效阻斷空氣的關係。此外，過去大多使用真空包裝，如今搖晃包裝袋卻能聽到茶葉在裡面搖動的聲音，這類包裝填充的都是氮氣。空氣中含有將近80% 的氮氣與20% 左右的氧氣，包裝袋裡如果全是氮氣，茶葉就不易氧化。

使用不透明包裝袋是有原因和巧思的，無論好壞都能給消費者「開袋驚喜」、「喝了更驚喜」的額外享受。通常日本茶專賣店也會公開展示茶葉樣本，各位若有興趣，不妨前往了解。

事實上，只要對茶葉有一定程度的瞭解，一看到茶葉就會知道好不好喝。優質茶葉的特徵如下：

● 經過揉捻，收成細長狀。

● 沒有厚度。

● 顏色鮮綠。

● 粉與莖少。

● 大小均等。

其中尤以外形細長，稱為「蜘蛛腳」的茶葉品質特別好；反之，茶葉體積偏厚、顏色暗沉的茶葉賣得較便宜。

為什麼具有上述特徵的茶葉可泡出好喝的茶？細長的茶葉代表原本的茶葉很柔軟；薄的茶葉代表原本的茶葉不厚。總而言之，愈早摘採的茶葉極可能代表鮮味愈強，澀味愈少。

仔細端詳茶葉，還會發現另一件事：那就是可以辨識出茶葉是以機械或人工採收。機械採收的茶葉可看見整齊的切口；人工採收茶葉時不會將葉片折斷，因此保留了完整的茶葉形狀。不可諱言地，人工採收的茶葉人事費用較高，售價也較昂貴。近年來機械採收的茶葉品質愈來愈好，可以喝出其中差異的人不多。

順帶一提，煎茶以葉形細長的產品較受歡迎，烏龍茶除了葉形細長的產品之外，也有包揉成像球一樣的茶葉。一般認為縮成球狀不僅容易運送，也容易保存，因此才製成這個形狀。

一根一根的茶葉如松葉般纖細， 宛如蜘蛛腳的煎茶最可能泡出美味的茶。圖／采實文化 提供，Copyright© 2019 Yukihide Miki
一根一根的茶葉如松葉般纖細， 宛如蜘蛛腳的煎茶最可能泡出美味的茶。圖／采實文化 提供，Copyright© 2019 Yukihide Miki

備註：泡茶使用熱水請注意安全，避免孩童接近，防止燙傷。

Copyright© 2019 Yukihide Miki，著作權所有，未經允許不得擅自使用。

【以上摘文選自：《選茶．泡茶．品茶，好茶的科學》、作者：三木雄貴秀、翻者：游韻馨、圖文提供：采實文化】

書名／《選茶．泡茶．品茶，好茶的科學》、作者／三木雄貴秀、譯者／游韻馨、圖／采實文化 提供
書名／《選茶．泡茶．品茶，好茶的科學》、作者／三木雄貴秀、譯者／游韻馨、圖／采實文化 提供

茶葉

延伸閱讀

全球唯一！連4年獲三星獎 「孫紅茶行」再度摘星

嘉義／文峰遊客中心阿里山冬茶、咖啡初體驗

全國大專盃製茶競賽 嘉義大學獲條形組冠軍

4年收30萬現金及咖啡豆、茶葉 嘉市府專員貪污罪起訴

相關新聞

今晚冷空氣又襲！最濕冷時間點曝光 玉山周一有望降雪

今晚東北季風又要增強了！ 中央氣象局說，新一波東北季風預計今晚開始影響台灣，一路到下周一，最冷的時間點是明晚到周一清晨，...

雪隧「烏龜車」注意！12月30日起時速低於65公里會秀車號

為有效提醒國道5號雪山隧道在正常車流下，低於最低速限行駛慢速車，交通部高公局今天宣布，12月30日起，於雪山隧道北向路段...

雪山隧道北上19.2K事故 雙向兩車道全封消防馳援

宜蘭縣雪山隧道北上19.2公里處，今下午3時許傳出事故，車輛通報時疑似傳出起火，目前雪隧北上兩車道封閉，宜蘭縣消防局已派...

農遊券又來了！指定場所採買農產年貨滿千送農遊券一張

受到新冠肺炎疫情影響，農委會推出農遊券2.0，為了鼓勵民眾繼續到農漁會、指定的農民銷售據點，採買春節年貨，展售活動單日消...

戴口罩無法讀唇語 聽障生自曝心路歷程

一直以來，我常碰到很多對聽覺障礙的疑問，比如「戴助聽器聽到的聲音是什麼樣？」「身為聽障者會碰到什麼不方便？」「為什麼明明戴了助聽器還是會聽不懂？」「你會擔心聽力漸漸退化嗎？為何不開電子耳？」身為一個經歷聽覺正常、到衰退成將近重度的聽覺障礙者，一直很想透過寫作結合過去的經歷，回應這些一般人會好奇的問題，也是我寫這篇文章的理由之一。

謝國樑：女兒耳朵是人生中的大意外，直到我遇見了他

有時會打電話給工作夥伴、醫生朋友，邊哭邊傾訴心裡的痛苦與擔憂，或尋求醫療上的專業判斷，但即便說再多的話、聽再多的建議，也無法撫平我內心的慌張，因為我清楚知道其實事情沒有其他解法，只能等待下一階段的結果出爐。發展到小愛可以開刀、開刀後的復原狀況良好、學習效果也步上軌道之後，種種狀況穩定下來了，我總算才能勉強的站穩腳步。

關店3年！台南新營金石堂書店重新回來了 鄉親超捧場

連鎖書局金石堂書店台南新營店，今天重新開幕，新址落腳三民路上，有100多坪，與採複合式經營，是金石堂旗下首家賣咖啡門市。...

好茶的科學／為何泡不出好茶？原來忽略了這些「小事」

如何判斷茶葉的好壞與等級？好喝的茶如何泡？擁有三十年茶學經驗，兼具科學研究專業背景的三木雄貴秀老師，以科學方法分析，如何...

搭國泰航空要簽一中同意書 民航局要求說明改正

交通部民用航空局今天證實，國泰航空要求旅客簽「一個中國」同意書，雖無違規，但已要求業者說明並改正；國泰航空不回應

元旦連假國道塞爆時間看這！ 1968App再改版增氣象資訊

由於新冠肺炎疫情影響，國外旅遊仍受限制，宜花東地區為國內跨年及旅遊熱門景點，國5尖峰時段勢必出現嚴重壅塞情形。高公局說，...

鐵道迷快看！慶祝南迴電氣化通車 發售千份限量套票

慶祝南迴線鐵路電氣化23日正式通車營運，台鐵局花蓮運務段規劃20日發售限量1千份紀念套票，內含5張名片式車票。花蓮運務段...

老農膽管炎反覆發作 竟是寄生蟲作怪

苗栗縣78歲邱姓老翁腹痛發燒就醫，診療期間膽管炎反覆發作，進一步檢查發現大腸內有1條約2公分寄生蟲，研判因長年赤腳種田，...

熱門新聞

一百萬顆第二型糖尿病藥將回收 醫師籲患者速回診換藥

一張表看降雨分布多極端！北宜半個月破千毫米 南部人哭求雨神眷顧

白天出太陽高溫上看29度 吳德榮：今晚北部天氣驟變

年末到明年還有三大旅遊補助！詳解版日曆教戰 一次揭曉怎麼用

男錄取台積電分享面試過程 「職位曝光」網卻反酸

雪山隧道北上19.2K事故 雙向兩車道全封消防馳援

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。