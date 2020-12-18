好茶的科學／為何泡不出好茶？原來忽略了這些「小事」

如何判斷茶葉的好壞與等級？好喝的茶如何泡？擁有三十年茶學經驗，兼具科學研究專業背景的三木雄貴秀老師，以科學方法分析，如何在家泡出一杯回甘好茶，有哪些「小事」要特別注意呢。

【喝茶的「禁忌」習慣】

就算買了好茶葉，不懂如何處理也無法泡出好喝的茶。接下來為各位介紹一般人保存與沖泡煎茶時最容易犯的「禁忌」習慣。

開封過的茶葉請用食物密封夾密閉開口，若使用橡皮筋綁起來，也請放入密封袋保存。圖／采實文化 提供，Copyright© 2019 Yukihide Miki

● 只用橡皮筋綁緊包裝袋

可密封的包裝袋不在此次討論之列。無法密封的包裝袋會使茶葉氧化，且茶葉的絕佳除臭效果便是建立在容易吸附周遭環境的味道上，因此開封過的茶葉務必確實密封，冷藏保存。

若暫時不開封，想過一段時間再喝，最好放入冷凍庫保存。冷凍保存可維持一年的新鮮度。解凍時若放在室溫下迅速回溫，很容易使茶葉潮濕，此時請放在冷藏室慢慢解凍。

● 熱水直接倒入茶壺

許多人都會將茶壺放在熱水瓶下方，按下出水鍵，直接將熱水注入放了煎茶茶葉的茶壺裡。若茶壺中放的是優質茶葉，這個做法無異是暴殄天物。

泡出好喝煎茶的熱水溫度是50～80℃。各位可能很訝異，沒想到適合的水溫這麼低。事實上，愈高級的茶用低溫熱水泡會更好喝，像是比煎茶更高級的玉露茶，最適合的熱水溫度是40～50℃。

一般來說，將熱水倒入茶杯裡可降低10℃，再將杯裡的熱水倒入茶壺，可再降低10℃，總計可降低20℃。冬天降溫的幅度更大。若想加快降溫速度，不妨先將熱水倒在其他容器（馬克杯等）裡降溫。

無論如何，先用茶杯裝量熱水，不僅可控制熱水量，還能溫熱茶杯，是一石三鳥的好方法。此外，有些煮水壺可以設定溫度，將熱水控制在60℃或80℃，各位不妨多加利用。

不要將煮沸的熱水直接倒入放了茶葉的茶壺。先將熱水注入茶杯降溫，再倒入茶壺裡，留意不要燙傷。圖／采實文化 提供，Copyright© 2019 Yukihide Miki

● 不要過度搖晃茶壺

有些人泡茶時為了泡出美味茶湯，會迅速搖晃茶壺。不過，搖晃茶壺不只會釋出鮮味成分，也會溶出更多苦味成分，讓茶湯變苦。因此，泡茶時不要過度搖晃茶壺，靜靜等待鮮味成分釋出，才是泡出美味茶湯的祕訣之一。

● 將茶湯留在茶壺裡

將茶湯倒入茶杯時，茶壺裡絕對不能殘留水分，一定要將最後一滴茶湯倒入茶杯，這是最好的做法。紅茶的世界十分重視最後一滴，稱為「黃金一滴（Golden Drop）」。煎茶的最後一滴也是最濃、最美味的茶湯。

除了可以品茗最後一滴之外，將茶湯倒完還有另一個原因。第一次泡的茶湯稱為「第一泡」，多數煎茶享用的都是第二次加熱水泡出的「第二泡」。不過，若第一泡的水分不倒完，留在茶壺裡的水分就會釋出茶的苦澀味成分兒茶素，和苦味成分咖啡因，第二泡就不好喝。此外，留在茶壺裡的茶湯也會促使茶葉氧化。

有些人喝完第一杯茶後，會再喝殘留在茶壺裡的茶湯，如果你習慣這麼喝，建議減少每次泡茶的水量（如前方所述，以茶杯倒熱水泡茶就不會殘留茶湯）。

順帶一提，大家都說「別喝隔夜茶」，意思就是泡過的茶葉不可長時間留在茶壺裡。事實上，這種做法不只促進茶葉氧化，也會使茶葉裡的蛋白質變質，產生衛生疑慮，因此最好避免。

急速搖晃茶壺反而會使茶湯變苦。圖／采實文化 提供，Copyright© 2019 Yukihide Miki

● 好喝的煎茶要「細」

店面販售的煎茶通常使用鋁箔密封袋包裝，避免茶葉受到光線、氧氣與水分影響變質。這是因為鋁箔不透光，亦可有效阻斷空氣的關係。此外，過去大多使用真空包裝，如今搖晃包裝袋卻能聽到茶葉在裡面搖動的聲音，這類包裝填充的都是氮氣。空氣中含有將近80% 的氮氣與20% 左右的氧氣，包裝袋裡如果全是氮氣，茶葉就不易氧化。

使用不透明包裝袋是有原因和巧思的，無論好壞都能給消費者「開袋驚喜」、「喝了更驚喜」的額外享受。通常日本茶專賣店也會公開展示茶葉樣本，各位若有興趣，不妨前往了解。

事實上，只要對茶葉有一定程度的瞭解，一看到茶葉就會知道好不好喝。優質茶葉的特徵如下：

● 經過揉捻，收成細長狀。

● 沒有厚度。

● 顏色鮮綠。

● 粉與莖少。

● 大小均等。

其中尤以外形細長，稱為「蜘蛛腳」的茶葉品質特別好；反之，茶葉體積偏厚、顏色暗沉的茶葉賣得較便宜。

為什麼具有上述特徵的茶葉可泡出好喝的茶？細長的茶葉代表原本的茶葉很柔軟；薄的茶葉代表原本的茶葉不厚。總而言之，愈早摘採的茶葉極可能代表鮮味愈強，澀味愈少。

仔細端詳茶葉，還會發現另一件事：那就是可以辨識出茶葉是以機械或人工採收。機械採收的茶葉可看見整齊的切口；人工採收茶葉時不會將葉片折斷，因此保留了完整的茶葉形狀。不可諱言地，人工採收的茶葉人事費用較高，售價也較昂貴。近年來機械採收的茶葉品質愈來愈好，可以喝出其中差異的人不多。

順帶一提，煎茶以葉形細長的產品較受歡迎，烏龍茶除了葉形細長的產品之外，也有包揉成像球一樣的茶葉。一般認為縮成球狀不僅容易運送，也容易保存，因此才製成這個形狀。

一根一根的茶葉如松葉般纖細， 宛如蜘蛛腳的煎茶最可能泡出美味的茶。圖／采實文化 提供，Copyright© 2019 Yukihide Miki

備註：泡茶使用熱水請注意安全，避免孩童接近，防止燙傷。

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【以上摘文選自：《選茶．泡茶．品茶，好茶的科學》、作者：三木雄貴秀、翻者：游韻馨、圖文提供：采實文化】