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台灣大腸癌地圖出爐 雲嘉南200人就有1人居冠

中央社 / 台北18日電

大腸癌連12年蟬聯10 大癌症之首，醫界分析健保資料統整出「大腸癌地圖」，全台大腸癌盛行率以雲嘉南地區居冠，每200人就有1人罹患腸癌，呼籲善用篩檢及早發現、及早治療。

根據衛生福利部統計，大腸癌已連續12年高居10大癌症首位，全台每年有1.5萬人確診為大腸癌，平均37分鐘就新增1名患者，國內外許多名人都是大腸癌病友，包括已逝藝人豬哥亮、賀一航以及電影「黑豹」男主角查維克博斯曼（Chadwick Boseman）。

中華民國大腸直腸外科醫學會利用健保資料庫進行「大腸直腸癌治療地圖」研究，發現大腸癌無論在盛行率、治療率都有地域差異，今天舉行記者會公布研究結果。

研究發現，2018年全台大腸癌盛行率以南區（雲嘉南）居冠，每10萬人就有497人罹患大腸癌，其次為台北區（北北基宜金馬）467人、高屏區（高屏澎）420人、中區（中彰投）369人、北區（桃竹苗）365人、東區（花東）354人。

進一步分析發現，雲嘉南地區平均每200人就有1人罹患大腸癌，是花東的1.4倍，且每6名大腸癌患者就有1人確診時已是第四期。

大腸直腸外科醫學會理事長王照元表示，「及早發現、及早治療」是降低大腸癌死亡率的關鍵，但綜觀2018年大腸癌死亡狀況，雲嘉南地區每10萬名大腸癌患者約有57人死亡，其次為高屏區49人，花東地區大腸癌盛行率雖然最低，但死亡率卻排名第三，每10萬人有43人死亡。

王照元認為，日常重鹹重甜飲食習慣且未能及早篩檢，可能是晚期才確診的主因，而花東地區死亡率之所以較高，則可能是患者未及早治療、誤信偏方延誤治療等緣故。

高雄醫學大學附設醫院大腸直腸外科醫師張琮琨強調，大腸癌是可以預防的癌症，民眾除了應多攝取蔬果等高纖食物、維持正常穩定作息，50歲以上民眾也應善用每2年一次公費大腸癌篩檢，若出現大便中有血或黏液、大便變細小、經常腹瀉或便秘等，務必盡快就醫。

張琮琨呼籲，癌友即便確診時已是晚期大腸癌也不要灰心，目前健保已給付多款標靶藥物，可大幅延長存活期、降低副作用，維持晚期病患生活品質。

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