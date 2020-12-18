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今晚冷空氣又襲！最濕冷時間點曝光 玉山周一有望降雪

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今晚冷空氣又襲！最濕冷時間點曝光 玉山周一有望降雪

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
東北季風即將報到。聯合報系資料照
東北季風即將報到。聯合報系資料照

今晚東北季風又要增強了！ 中央氣象局說，新一波東北季風預計今晚開始影響台灣，一路到下周一，最冷的時間點是明晚到周一清晨，水氣也是下周日到一最多，玉山有機會降下入冬瑞雪。另外下周三還會有另一波東北季風報到。

氣象預報員葉致均說，今天清晨仍受到東北季風影響，陸續有測站創下入冬低溫紀錄，台中15.1度、嘉義13.9度、花蓮16.3度，都是該測站入冬低溫。另外苗栗縣西湖鄉平地測站測得12.2度，同樣創下今年入冬本島平地測站低溫紀錄。

葉致均說，今晚到明天新一波東北季風增強，一路影響到下周一，北部、東半部、恆春半島都有降雨情形，其中北海岸、宜蘭跟大台北山區有局部大雨機率，下周日、一加上南方雲系北移，中南部地區雲量增加，南部跟中部都有零星降雨。

葉致均說，這波跟上一波接近冷氣團等級東北季風相比，略微弱些，各地普遍低溫15到18度，北台灣15度左右，沿海空曠大概13到14度。高溫北台灣一整天17到19度，不會超過20度，中部到台南、還有花東高溫22到24度，高屏25到26度，南部要注意溫差。目前看來周六晚上到周一清晨都是比較冷。

葉致均說，下雪部分目前看來，水氣比較多是在下周一，玉山有望降雪，水氣跟溫度條件都足夠，降下今年入冬以來瑞雪機會蠻大。另外提醒周六到下周一東半部跟恆春半島沿海地區有長浪發生機率。

葉致均說，下周二、三東北季風稍微減弱，北部、東半部、恆春半島還是有降雨，宜花留意局部較大雨勢。

葉致均說，下周四另一波東北季風增強，下周五號影響，這波水氣偏少，下周四北部、東部有局部短暫雨，下周五則是東半部零星降雨。氣溫方面目前看起來跟今晚報到的東北季風差不多，沒有太大變化。

低溫 恆春 高溫

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