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元旦連假國道塞爆時間看這！ 1968App再改版增氣象資訊

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
圖層選單新增氣象資訊。圖／高公局提供
圖層選單新增氣象資訊。圖／高公局提供

由於新冠肺炎疫情影響，國外旅遊仍受限制，宜花東地區為國內跨年及旅遊熱門景點，國5尖峰時段勢必出現嚴重壅塞情形。高公局說，「高速公路1968」App再次功能精進改版，將提供氣象資訊，讓民眾可以作為旅由規畫參考。

高公局預估，元旦連假前一日（12月31日）上午9時開始持續到深夜，國5南向路段將湧現往東部跨年及迎第一道曙光的車潮，連假首日（1月1日）4到16時及次日（1月2日）6-16時南向南港系統至坪林路段、第2日11到23時及收假日（1月3日）10到20時北向宜蘭至坪林路段，車速將低於每小時40公里，行車時間恐將為平常的5到7倍。

高公局說，為減緩國5壅塞狀況，高公局除提供多處大客車優先通行作為，鼓勵民眾利用公共運輸外，針對南向部分，實施國3雙向往國5南向精進式匝道儀控外，並於連假首日及第二日每日0到12時封閉國5石碇及坪林南向入口匝道（石碇南向入口匝道規劃為大客車專用），同時每日6到12時實施國5南港系統南向入口高乘載管制；北向部分，於連假第二日及收假日每日14到21時實施國5蘇澳至頭城北向入口高乘載管制，假期間均將適時啟動匝道儀控，並依行車狀況機動調整。

高公局說，針對高速公路1968 App再次功能精進改版，於「即時影像」單元介接公路總局的台61線、台62甲線及台65線CCTV，提供完整的省道快速公路影像資訊；於「即時路況/路網圖/圖層選單」介接中央氣象局的「雷達回波圖」及「累積雨量圖」，提供民眾查詢國道路況資訊時，可一併觀看天氣資訊，作為行旅的規畫參考。

高公局提醒，連假期間如欲自行開車行駛國5，除避開上述尖峰時段及路段外，行車前請多利用高速公路1968App查詢即時路況及天氣狀況，彈性調整行車時間與動線。

元旦連續假期高乘載管制措施。圖／高公局提供
元旦連續假期高乘載管制措施。圖／高公局提供
「即時影像」單元新增路線。圖／高公局提供
「即時影像」單元新增路線。圖／高公局提供
元旦連續假期國道匝道封閉措施。圖／高公局提供
元旦連續假期國道匝道封閉措施。圖／高公局提供

連假 高乘載管制 1968

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