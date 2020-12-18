聽新聞
test
0:00 / 0:00
鐵道迷快看！慶祝南迴電氣化通車 發售千份限量套票
慶祝南迴線鐵路電氣化23日正式通車營運，台鐵局花蓮運務段規劃20日發售限量1千份紀念套票，內含5張名片式車票。花蓮運務段表示，車票僅供收藏，無法做乘車使用。
花蓮運務段表示，這次套票將南迴10周年「南迴鐵路開天闢地」系列套票重新包裝，內有台東到知本、知本到太麻里、太麻里到大武、大武到內獅及內獅到枋寮等5張名片式車票。
20日上午9點半在台東火車站廣場發售紀念套票，依票號GQ0001至GQ1000販售恕無法選號，每人每次限購6套，售完為止，當日設有集章處供旅客蓋章留念。
花蓮運務段強調，紀念套票因採「舊票新裝」方式販售，所以套票僅供收藏，無法做乘車票券使用；另23日南迴全線通車後，往返枋寮與台東間的3671次、3672次的藍皮普快車也將停駛。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言