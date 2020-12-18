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鐵道迷快看！慶祝南迴電氣化通車 發售千份限量套票

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
慶祝南迴線鐵路電氣化23日正式通車營運，台鐵局花蓮運務段規劃20日發售限量1千份紀念套票，內含5張名片式車票。圖／花蓮運務段提供
慶祝南迴線鐵路電氣化23日正式通車營運，台鐵局花蓮運務段規劃20日發售限量1千份紀念套票，內含5張名片式車票。圖／花蓮運務段提供

慶祝南迴線鐵路電氣化23日正式通車營運，台鐵局花蓮運務段規劃20日發售限量1千份紀念套票，內含5張名片式車票。花蓮運務段表示，車票僅供收藏，無法做乘車使用。

花蓮運務段表示，這次套票將南迴10周年「南迴鐵路開天闢地」系列套票重新包裝，內有台東到知本、知本到太麻里、太麻里到大武、大武到內獅及內獅到枋寮等5張名片式車票。

20日上午9點半在台東火車站廣場發售紀念套票，依票號GQ0001至GQ1000販售恕無法選號，每人每次限購6套，售完為止，當日設有集章處供旅客蓋章留念。

花蓮運務段強調，紀念套票因採「舊票新裝」方式販售，所以套票僅供收藏，無法做乘車票券使用；另23日南迴全線通車後，往返枋寮與台東間的3671次、3672次的藍皮普快車也將停駛。

台東 火車站 南迴線

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