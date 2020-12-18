雪隧「烏龜車」注意！12月30日起時速低於65公里會秀車號

有時會打電話給工作夥伴、醫生朋友，邊哭邊傾訴心裡的痛苦與擔憂，或尋求醫療上的專業判斷，但即便說再多的話、聽再多的建議，也無法撫平我內心的慌張，因為我清楚知道其實事情沒有其他解法，只能等待下一階段的結果出爐。發展到小愛可以開刀、開刀後的復原狀況良好、學習效果也步上軌道之後，種種狀況穩定下來了，我總算才能勉強的站穩腳步。

2020-12-18 14:24