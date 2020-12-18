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雪隧「烏龜車」注意！12月30日起時速低於65公里會秀車號
為有效提醒國道5號雪山隧道在正常車流下，低於最低速限行駛慢速車，交通部高公局今天宣布，12月30日起，於雪山隧道北向路段試辦慢速車示警系統，透過資訊可變標誌顯示慢速車後四碼車號，提醒該車輛駕駛人在速限範圍內加速行駛，不要當路隊長。
高公局表示，該試辦案係規畫於國道5號雪山隧道北向18K+273 (彎道段)、19K+672 (直線段)及26K+680 (入口段)等三處外側車道設置本系統，透過上游所增設車牌辨識系統，結合環路線圈車輛偵測器收集車速及車距等交通資料，用以偵測正常車流下慢速車輛。當偵測到車輛車速低於65公里/小時（雪山隧道最低速限為70公里/小時），且與前車間距超過120公尺時，則於下游資訊可變標誌顯示該部車輛車號後四碼，用以提醒該駕駛人適當加速行駛，勿影響後方車輛通行。另外將持續蒐集分析本系統所偵測慢速車牌資料，俾利日後進行資料比對應用。
高公局提醒，該慢速車示警系統不會作為執法取締依據，惟在國道不壅塞情形下，車速低於最低速限行駛車輛，將違反「高速公路及快速公路交通管制規則」第5條，若遭國道公路警察局取締，將依「道路交通管理處罰條例」第33條第1項第1款，處以新台幣3,000到6,000元罰鍰。籲請民眾行駛國道時，務必依速限規定行駛，在安全不超速原則下儘量提高車速，且在正常車流下，亦不要低於最低速限行駛當路隊長。
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