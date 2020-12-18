老農膽管炎反覆發作 竟是寄生蟲作怪

苗栗縣78歲邱姓老翁腹痛發燒就醫，診療期間膽管炎反覆發作，進一步檢查發現大腸內有1條約2公分寄生蟲，研判因長年赤腳種田，寄生蟲從皮膚鑽入人體進入腸胃道引發感染。

苗栗縣大千綜合醫院今天發布醫療案例指出，邱姓老翁有糖尿病及肝膿瘍病史，且長年習慣赤腳種田，日前因上腹痛、發燒到院就診，電腦斷層顯示為膽管炎，卻無膽囊結石，醫師以膽管鏡檢查，發現他的膽汁呈深綠色黏稠膠狀，需靠微創器械才能撈出，且撈出後仍有膽管炎反覆發作情形，懷疑為寄生蟲感染引起。

醫師進一步以大腸鏡檢查，赫見老翁大腸內有1條約2公分的鉤狀寄生蟲，研判為糞小桿線蟲感染，經給予服用除蟲藥物後，症狀逐漸改善，膽管炎也沒有再復發。

大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師林裕鈞表示，消化道寄生蟲主要經由皮膚鑽入和飲食傳染，像糞小桿線蟲這類寄生蟲可潛伏在健康人體內長達20至30年不被察覺。

林裕鈞指出，由於邱姓老翁長年赤腳種田，寄生蟲應是從腳底皮膚鑽入，經由血液循環到全身，當到達肺部後，沿著氣管咳出，又被吞入腸胃道，造成腹痛發燒、反覆膽管炎等狀況。

林裕鈞建議，到野地或田間應穿著鞋子，避免喝沒煮沸的生水，常見調味用的香菜應洗淨再食用，如此就可大幅降低被土壤內寄生蟲感染機會；他說，現今公共衛生與自來水系統較過去完善，較少見寄生蟲感染，但若有不明原因腹痛、發燒、慢性貧血、反覆膽管炎發生時，仍應儘速就醫詳查。