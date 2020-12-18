鞋帶孔真實用途「這樣綁」才能護腳 網：物理治療師也認同

聯合新聞網 / 綜合報導
國外網友教學正確的綁鞋帶方法。示意圖／ingimage
國外網友教學正確的綁鞋帶方法。示意圖／ingimage

鞋帶綁不緊容易造成運動傷害，但你知道正確的繫鞋帶步驟嗎？國外有網友拍攝教學影片，並透露「球鞋上方2個鞋帶孔」的隱藏功能，許多人看完直呼「原來以前都綁錯」。

原PO在PTT發文表示，「最近買了一雙新球鞋，但穿起來不夠服貼，感覺鬆鬆的，鞋帶也有點長，後來上網搜尋球鞋鞋帶，才發現原來可以這樣綁，我整個孤陋寡聞很久，這樣綁真的舒服很多」。

影片中可見，左右兩邊的鞋帶「由外往內」穿進孔洞，但要注意不要完全穿入，兩邊要「各留一個小圈」，接著交叉穿入另個圓圈，最後只要將鞋帶拉緊，並打上蝴蝶結就完成。

貼文一出，網友留言回應，「之前知道後照著綁，真的有差」、「我腳出問題去找物理治療師，他教我這綁法真的差很多」、「綁法有點醜，但保護腳比較重要」。

左右兩邊的鞋帶「由外往內」穿進孔洞，但要注意不要完全穿入。圖擷自youtube
左右兩邊的鞋帶「由外往內」穿進孔洞，但要注意不要完全穿入。圖擷自youtube

兩邊要「各留一個小圈」，接著交叉穿入另個圓圈。圖擷自youtube
兩邊要「各留一個小圈」，接著交叉穿入另個圓圈。圖擷自youtube

接著將鞋帶拉緊。圖擷自youtube
接著將鞋帶拉緊。圖擷自youtube

最後打上蝴蝶結就完成。圖擷自youtube
最後打上蝴蝶結就完成。圖擷自youtube

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