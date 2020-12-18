農遊券又來了！指定場所採買農產年貨滿千送農遊券一張

受到新冠肺炎疫情影響，農委會推出農遊券2.0，為了鼓勵民眾繼續到農漁會、指定的農民銷售據點，採買春節年貨，展售活動單日消費金額滿1000元，就送一張250元的農遊券，一人限領一張，估計要發66萬張，預算1.65億元，預算來自農委會農村再生基金預算，以及所屬各單位的行銷費用。

農委會「採買年貨 農遊快樂購系列活動暨2020安全安心農業精品展銷會」12月25日到27日在台北世貿一館舉行，今天舉辦記者會，從12月25日起到2月10日小年夜為止，一共有六場消展售活動，滿足民眾採買春節年貨需求，費者只要到指定的農產品銷售據點、農產嘉年華合作電商平台，以及農漁會消費，消費滿1000元，就會送一張250元農遊券，但一個身分證字號，只能領一次。

農委會輔導處休閒產業科科長楊欣佳表示，消費者購買後，在消費的攤位現場掃專屬APP，消費者填寫個資，同時上傳消費發票供查詢稽核，明年3月2日農遊券就會發送到消費者手機，這張農遊券可以使用到4月30日。

楊欣佳表示，民眾採買年貨所取得的消費券，可以從明年3月2日使用到4月30日，主要是因為這段時間，是農產品的消費淡季，希望透過這樣的促銷活動，讓消費者維持消費熱度，努力採買。

因應新冠肺炎消費急凍，農委會今年7月推出500萬張、每張250元的農遊券，幾乎只要登錄就可取得，到使用截止9月17日止，農遊券使用440.86萬張，使用率88.17%，農委會統計帶動效益超過44.25億元；這次再推農遊券2.0鼓勵購買國內農產品，要先消費超過1000元，每個身分證號碼限領一張，農委會推估，會創造9.5億元效益。