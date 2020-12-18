快訊

雪山隧道北上19.2K傳火燒車 雙向兩車道全封消防馳援

聽新聞
test
0:00 / 0:00

農遊券又來了！指定場所採買農產年貨滿千送農遊券一張

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會再推農遊券，消費滿1000元到指定地點買農產品年貨，每人限領一張250元農遊券。截圖自農遊券官網
農委會再推農遊券，消費滿1000元到指定地點買農產品年貨，每人限領一張250元農遊券。截圖自農遊券官網

受到新冠肺炎疫情影響，農委會推出農遊券2.0，為了鼓勵民眾繼續到農漁會、指定的農民銷售據點，採買春節年貨，展售活動單日消費金額滿1000元，就送一張250元的農遊券，一人限領一張，估計要發66萬張，預算1.65億元，預算來自農委會農村再生基金預算，以及所屬各單位的行銷費用。

農委會「採買年貨 農遊快樂購系列活動暨2020安全安心農業精品展銷會」12月25日到27日在台北世貿一館舉行，今天舉辦記者會，從12月25日起到2月10日小年夜為止，一共有六場消展售活動，滿足民眾採買春節年貨需求，費者只要到指定的農產品銷售據點、農產嘉年華合作電商平台，以及農漁會消費，消費滿1000元，就會送一張250元農遊券，但一個身分證字號，只能領一次。

農委會輔導處休閒產業科科長楊欣佳表示，消費者購買後，在消費的攤位現場掃專屬APP，消費者填寫個資，同時上傳消費發票供查詢稽核，明年3月2日農遊券就會發送到消費者手機，這張農遊券可以使用到4月30日。

楊欣佳表示，民眾採買年貨所取得的消費券，可以從明年3月2日使用到4月30日，主要是因為這段時間，是農產品的消費淡季，希望透過這樣的促銷活動，讓消費者維持消費熱度，努力採買。

因應新冠肺炎消費急凍，農委會今年7月推出500萬張、每張250元的農遊券，幾乎只要登錄就可取得，到使用截止9月17日止，農遊券使用440.86萬張，使用率88.17%，農委會統計帶動效益超過44.25億元；這次再推農遊券2.0鼓勵購買國內農產品，要先消費超過1000元，每個身分證號碼限領一張，農委會推估，會創造9.5億元效益。

農委會 年貨 新冠肺炎

延伸閱讀

洛神葵蜜餞變盆栽！ 紅通通搶春節花卉市場

標章、貼紙一豬多制 添亂

2020太陽光電目標 落空

陸將建1.4萬個倉儲冷鏈物流

相關新聞

雪山隧道北上19.2K事故 雙向兩車道全封消防馳援

宜蘭縣雪山隧道北上19.2公里處，今下午3時許傳出事故，車輛通報時疑似傳出起火，目前雪隧北上兩車道封閉，宜蘭縣消防局已派...

農遊券又來了！指定場所採買農產年貨滿千送農遊券一張

受到新冠肺炎疫情影響，農委會推出農遊券2.0，為了鼓勵民眾繼續到農漁會、指定的農民銷售據點，採買春節年貨，展售活動單日消...

謝國樑：女兒耳朵是人生中的大意外，直到我遇見了他

有時會打電話給工作夥伴、醫生朋友，邊哭邊傾訴心裡的痛苦與擔憂，或尋求醫療上的專業判斷，但即便說再多的話、聽再多的建議，也無法撫平我內心的慌張，因為我清楚知道其實事情沒有其他解法，只能等待下一階段的結果出爐。發展到小愛可以開刀、開刀後的復原狀況良好、學習效果也步上軌道之後，種種狀況穩定下來了，我總算才能勉強的站穩腳步。

雪山隧道北上小客車「自燃」 無人員傷亡雙向恢復通車

國道5號雪山隧道北上19.2公里處，今下午3時47分發生小客車「自燃」，隧道竄出濃煙，坪林行控中心緊急封閉雪隧南下、北上...

myBook公布「2020年度用戶閱讀趨勢」！防疫、健康、投資類最夯

台灣大哥大旗下行動閱讀平台myBook公布2020年度用戶閱讀趨勢，總閱讀時數首度突破百萬大關，年度用戶平均閱讀量提升至...

為外送夥伴祈福！foodpanda首度攜手大甲鎮瀾宮打造「聯名交通平安符」

為了替外送夥伴祈福保平安，foodpanda首度與台中大甲鎮瀾宮合作打造「聯名交通平安符」，今天（12月18日）由 fo...

經濟部搶鮮大賽 匯聚九大法人機構能量

超過8萬學生創意 用科技力改變未來經濟部搶鮮大賽今年邁入第10年，10年來激盪八萬位青年學子發表創新創意，表現亮眼。15日在臺大醫院國際會議中心舉行頒獎典禮，由經濟部技術處邱求慧處長頒贈得獎團隊獎座獎

南迴全線電氣化台鐵23日調整時刻 15萬本時刻表免費拿

配合12月23日下周三南迴鐵路電氣化全線通車暨列車時刻微調，台鐵局今天說，已印製冊本式時刻表15萬本，並自12月22日下...

調查：8成民眾看過中醫 3成知識來源是親朋好友

世新大學今天公布一項調查顯示，8成民眾過去一年曾有中醫看診經驗，但3成的主要知識來源是來自親朋好友，學者專家呼籲建置中醫...

洗衣粉「白蘭」其實是女星名字？台灣電影冷知識知多少

我們都知道，洗衣粉「白蘭」來自同名之美麗巨星，但你知道嗎？這位白蘭曾獲得「出租明星」之封號？范曉萱在《罪夢者》演出的角色也叫「白蘭」，同時也是張柏芝演出的電影名，還是韓國片，阿娘哈細腰！

評／神力女超人1984：以懷舊之名宣揚過時理念的英雄片

上一部超級英雄電影是什麼時候？2020全球籠罩在疫情之下，超過一年沒有漫威電影，許多好萊塢大片也紛紛延檔或取消上映。原訂於去年上映的《神力女超人1984》（Wonder Woman 1984），幾經波折後，終於定檔於今年底上映，並在美國同步上架串流影音平台，成為電影演進史的一個重要里程碑。

一張表看降雨分布多極端！北宜半個月破千毫米 南部人哭求雨神眷顧

台灣進入12月後，北宜地區幾乎連日降雨，下到都要「發霉」了，但南部民眾卻是渴求天降甘霖。對此，臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」就分析指出，台北擎天近2周降雨量達1369毫米，屏東恆春卻是連一滴雨都沒有，對比之下確實有如「一個台灣，兩個世界」。

熱門新聞

一百萬顆第二型糖尿病藥將回收 醫師籲患者速回診換藥

新版口罩實名制31日上路 庫存超量藥局即起停配

一張表看降雨分布多極端！北宜半個月破千毫米 南部人哭求雨神眷顧

白天出太陽高溫上看29度 吳德榮：今晚北部天氣驟變

年末到明年還有三大旅遊補助！詳解版日曆教戰 一次揭曉怎麼用

全聯22日再開賣雙色中衛雪花口罩 卡友加贈100福利點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。