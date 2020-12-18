myBook公布「2020年度用戶閱讀趨勢」！防疫、健康、投資類最夯

台灣大哥大旗下行動閱讀平台myBook公布2020年度用戶閱讀趨勢，總閱讀時數首度突破百萬大關，年度用戶平均閱讀量提升至4.2本書，相較去年的3.6本書成長16%。在疫情影響之下，防疫、健康、投資成為用戶最關心的議題前三名，熱門書籍《原子習慣》榮登電子書排行榜冠軍。

myBook用戶以40～49歲會員最多，其次為30～39歲，男女占比約各半，其中男性偏好閱讀前三名為商業企管、心靈勵志、金融理財，女性則偏好文學小說、健康養生、休閒旅遊，閱讀時間以通勤期間的時數最高。除了電子書、電子雜誌與電子漫畫，myBook長期經營多樣主題月租服務，包括熱門雜誌、語言學習、親子童書、言情／文學小說等，讓用戶在零碎時間能夠隨手讀，其中以《雜誌樂讀包》最受用戶喜愛，月費149元即能看上千本當期雜誌。

從今年myBook文章議題排行榜可以看出，讀者最關心議題前兩名以疫情為中心延伸，包含如何防疫、經濟衝擊全解析，第三名則是全民皆關注的振興三倍券使用攻略；投資金融類一直受到myBook用戶高度關注，今年榜上也可見儲蓄險、退休規劃、股市投資等熱門關鍵字，讓myBook《雜誌樂讀包》中商管、理財相關刊物閱讀率持續攀升。

2020年myBook電子書排行榜的榜首由《原子習慣：細微改變帶來巨大成就的實證法則》奪下，《富爸爸，窮爸爸（20周年紀念版）》及《大人的性愛相談：不是長大自然就會，親密關係的探索解答之書》位列二、三名。myBook與momo購物網攜手合作，推出紙電版本一次收藏合購方案（紙本書＋電子書），像是《鬼滅之刃》等多檔強力活動秒殺完售，雙11活動的銷售本數更較去年成長6倍。

myBook將於2021年1月26日至1月31日舉辦的台北國際書展現場與台灣宅配通合作推出限時優惠活動，只要訂閱網羅超過百部專業說書人影音《大大讀書》，就送收錄百本好書的《好書隨我讀》30天免費體驗。