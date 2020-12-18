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為外送夥伴祈福！foodpanda首度攜手大甲鎮瀾宮打造「聯名交通平安符」
為了替外送夥伴祈福保平安，foodpanda首度與台中大甲鎮瀾宮合作打造「聯名交通平安符」，今天（12月18日）由 foodpanda台灣董事總經理方俊強帶領foodpanda團隊，連袂大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤一同參與「向天上聖母行參香祈福典禮」，為全台外送夥伴祈求行車平安，並現場將「聯名交通平安符」進行過火加持，預計將於2021年1月中旬開始發放給外送夥伴，詳細領取資格及細節將依公告為準。
foodpanda近年來在線上線下均有宣導及定期道路安全駕駛等教育訓練，並率先為外送夥伴投保全時段意外團體保險，今年12月1日起更提高外送夥伴全時段人身意外團體保險的投保金額至300萬元，且從夥伴加入foodpanda的第一天即享有此保障。foodpanda 台灣營運總監余岳勳表示，平安符是台灣人傳統祈福、祈求平安必備的心靈信物， foodpanda除了落實道路安全的教育訓練之外，更希望透過與大甲鎮瀾宮共同打造的「聯名交通平安符」庇佑外送夥伴平安好運。
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