當偏鄉孩子的幸福捕手 台積電攜手大金進校園

台灣偏鄉教育能夠顛覆傳統的經費贊助、供給物資，創造新的可能性？公益超過10年的台積電慈善基金會，構思新方法，號召其它企業「用技術創造機會、給孩子一技之長」，今年成功獲大金空調響應，在屏東佳冬高農實踐第一波培力計畫，並讓孩子化身「培力種子」，前進社區傳承所學，放大愛與夢想。

教育部統計偏鄉學校 全國1177所佔全國總校3成

相較於大城市，偏鄉的教育資源短缺，如何拉近城鄉差距，一直是各界尋求的答案，根據教育部最新統計，108學年高級中等以下偏遠地區學校，總計1177所、占全國總校數約3成。

以往民間企業的協力幫助，時常是給予經費、物資，但如果能把「一次性」變成「永續性」，讓偏鄉孩童及早學習專業知識，把「技能」帶著走，或許能成為不同解方。

找夥伴翻轉偏鄉教育 台積電的慈善公益新篇章

「我覺得以心比心，如果我是孩子，不見得喜歡被迫學習英文、數學」，堅持走第一線的台積電慈善基金會董事長張淑芬，踏遍台灣各地10年經驗，讓她體悟到，給孩子一根永遠握著的釣竿，更有機會開啟另一扇通往世界的大門。

張淑芬表示，偏鄉孩子不一定喜歡學術文科，若在求學階段，就給予有信心的一技之長，不僅人生多一項選擇，最少能夠養活自己，也不會被別人拉著走，「只要把自己的根基打好，不怕外面的世界風浪有多大，你都可以成長」。

為實踐不一樣的偏鄉教育，台積電慈善基金會號召其它企業，把業師、技術帶進偏鄉校園，由屏東縣政府教育處率先發起，並獲佳冬高農校長林鴻源、恆春工商校長蔡俊彥響應，台積電今年成功邁出第一步，跟協力夥伴大金空調前進2校園，為孩子啟動培訓營。

台積電、大金空調一起協力，率先前往屏東縣的佳冬高農及恆春工商，為孩子啟動培訓營，實務教導冷氣裝修，「用技術創造機會、給孩子一技之長」。 圖／融媒體事業部 提供

孩子專注與熱情不輸業師 化身種子繼續散播愛

「這條線路要小心，不然會故障失靈」走進教室，看見佳冬高農的孩子們，捲起袖子、手拿螺絲起子，在大金空調的業師指點下，他們熟稔地拆裝冷氣，從清洗、拆卸，到測試功能，甚至紮穩馬步抬起冷氣，模樣可一點也不輸專業人員。

佳冬高農校長林鴻源說，偏鄉孩子有一個特性，就是對自己比較沒信心，12年國教強調成就每一個孩子，有台積電、大金空調的關注，學生看到了未來出路的希望，就會衝刺技職學習，也比較不會遠離家鄉，改變地方才越來越有可能。

佳冬高農校長林鴻源（左一）認為，學生看到希望，就會衝刺技職學習，也比較不會遠離家鄉，改變地方才越來越有可能。 圖／融媒體事業部 提供

事實上，當孩子們從培力計畫結業時，並不是一個終點，更是一個新的開始。除了他們將進一步走入社區、機構，發揮自身所學，協助檢測冷氣，也會在屏東縣政府媒合下，陪伴當地課輔班的小小孩，將所學回饋給社會，創造社會善性循環，如同張淑芬的理念，讓愛與夢想傳遞下去。

號召更多企業響應 創造不一樣的民間公益聯盟

台積電基金會的公益10年一刻，淬鍊新的構想，今年拋出「用技術創造機會」，如今佳冬高農、恆春工商的計畫成行，體現偏鄉孩子的多種可能發展，可預期若更多企業響應加入，有望打造民間的公益聯盟。

張淑芬笑說，台積電慈善基金會的想法，一直希望能把平台、經驗，跟大家分享及傳承，「我們需要更多的技術方面的人，願意加入我們這個行列」，找不同的技術，來帶偏鄉孩子，用不同的方式，減少社會將來可能面對的複雜問題。

台積電慈善基金會董事長張淑芬堅持走第一線，踏遍台灣各地的10年經驗，讓她體悟到，給孩子一根永遠握著的釣竿，更有機會開啟另一扇通往世界的大門。 圖／融媒體事業部 提供

偏鄉教育不同想像 先有一技之長、勝過家財萬貫

做為參與佳冬高農培力計畫的台積電夥伴，大金空調公關部長蔡浩瑀表示，大金願景其中一項是「創造美好人生祥和社會」，尤其在深耕教育這一塊，屏東相當特別，雖然工作機會較少，但旅館業、民宿業很多，空調維護保養需求大。

蔡浩瑀指出，當把空調技術教給孩子，很有機會變成謀生能力，而且當年輕人不用出走到外縣市、能夠在地就業，就可以解決人口外移、獨居老人問題，地方經濟也能活絡，企業在盈餘之外，要善盡社會責任。因為看到台積電擔任領頭羊，讓大金決定擔任協力夥伴。