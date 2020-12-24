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「神經鞘磷脂」加速嬰幼兒大腦發展，兒科醫師呼籲：嬰兒成長的關鍵營養素，父母千萬別忽略

文 / 高旻君

嬰幼兒3歲前是大腦發展的重要關鍵期，讓寶寶學得快、反應好，該怎麼做？小兒科穆淑琪醫師說明，把握寶寶黃金發展期，補充關鍵營養「神經鞘磷脂」非常重要，可幫助寶寶奠定好的基礎。神經鞘磷脂可加速大腦發展，是髓鞘化的關鍵，能有效提升神經傳導效率，幫助嬰幼兒各方面的學習力，家長們不可馬虎！

把握3歲前嬰幼兒大腦發育重點時期，奠定寶寶學習基礎

爸媽們總希望孩子能贏在起跑點。小兒科醫師穆淑琪表示，嬰幼兒80%大腦的發展在3歲之前就會完成1，嬰兒大腦的發育可透過各方面的發展如：視覺、動作、語言、反應力…等表現。

所以當家長把握寶寶3歲前腦部發展的關鍵期，跟寶寶多互動、給予大腦足夠的認知刺激，並替寶寶補充關鍵營養如：神經鞘磷脂等，就能奠定寶寶日後的成長發展。

▲小兒科醫師穆淑琪說明，「神經鞘磷脂」可以加速寶寶大腦的發展；建議寶寶可從日常飲食中攝取「神經鞘磷脂」的營養，提升寶寶認知發展能力。 圖／張明偉 攝影
▲小兒科醫師穆淑琪說明，「神經鞘磷脂」可以加速寶寶大腦的發展；建議寶寶可從日常飲食中攝取「神經鞘磷脂」的營養，提升寶寶認知發展能力。 圖／張明偉 攝影

嬰幼兒0~3歲的期間，爸媽絕對不能忽視一生一次關鍵期的營養攝取。寶寶除了吸收蛋白質、鐵、膽素等之外，最值得家長了解的就是有大腦發展加速器之稱的神經鞘磷脂。穆淑琪醫師強調：「神經鞘磷脂更是大腦發展的重要營養素」。近期國外研究指出2，神經鞘磷脂幫助嬰幼兒大腦發展，可有效提升寶寶的學習力。

嬰幼兒的腦發展關鍵營養！神經鞘磷脂加速寶寶學習力

神經鞘磷脂如何幫助嬰幼兒大腦發展？為何對腦部發展很重要？穆淑琪醫師表示，神經鞘磷脂是母乳中富含的營養素，而有助於嬰幼兒腦部發展的原因為，神經鞘磷脂是大腦神經髓鞘化的關鍵。髓鞘化的大腦神經如同電線包覆的絕緣體，一段一段把傳遞訊號的線路包覆好，讓訊號可以傳送的快速又完整。

寶寶的大腦神經藉由增加神經細胞的突觸，提升訊號傳導的速度。因此當嬰幼兒腦神經細胞的傳遞效率越高，寶寶的學習發展越好。而寶寶的腦神經發展與學習力息息相關，如果寶寶的大腦神經經過良好的髓鞘化發展，在訊息傳遞加速的情況下，寶寶就能保持高度的專注力及記憶力、提升學習與反應力。

▲神經鞘磷脂是髓鞘化的關鍵，提升神經訊號的傳遞速率，能有效加速嬰幼兒腦部發展，提高寶寶的學習力與反應力。 圖／張明偉 攝影
▲神經鞘磷脂是髓鞘化的關鍵，提升神經訊號的傳遞速率，能有效加速嬰幼兒腦部發展，提高寶寶的學習力與反應力。 圖／張明偉 攝影

而除了神經鞘磷脂之外，適當給寶寶補充DHA、AA、鐵質、葉酸、葉黃素、膽素等，在嬰幼兒的認知發展上也有幫助。

幫助寶寶補充營養，攝取神經鞘磷脂怎麼做？

穆淑琪醫師提醒家長，要把握3歲前嬰幼兒腦部的黃金發展期，幫助寶寶補充神經鞘磷脂，有助於嬰幼兒大腦發展。而嬰幼兒要如何補充神經鞘磷脂？其實神經鞘磷脂從日常飲食就可以獲得了。

一般蛋白質食物，如牛肉、蛋類、大豆、鮮奶等，都含有神經鞘磷脂，因此當寶寶稍微大一些時，可以補充此類型的食物。但是一般蛋白質食物對嬰幼兒而言，並非主要飲食來源，因此寶寶需從其他方面來獲得營養。

▲不只母乳含有神經鞘磷脂，配方奶粉也有添加神經鞘磷脂成分。穆淑琪醫師建議，若無法哺餵母乳，家長可選擇含神經鞘磷脂成分的配方奶粉，幫助寶寶的大腦神經有良好的髓鞘化發展。 圖／張明偉 攝影
▲不只母乳含有神經鞘磷脂，配方奶粉也有添加神經鞘磷脂成分。穆淑琪醫師建議，若無法哺餵母乳，家長可選擇含神經鞘磷脂成分的配方奶粉，幫助寶寶的大腦神經有良好的髓鞘化發展。 圖／張明偉 攝影

母乳作為寶寶主要攝取熱量與營養來源，含有豐富的神經鞘磷脂，因此建議以母乳作為主食。如果媽媽因工作因素或奶量不足，也可選擇含有神經鞘磷脂的嬰幼兒配方奶粉，讓寶寶依然能獲得足夠的關鍵營養。

而當孩子漸漸長大，除了透過奶水獲取營養外，也建議搭配副食品或營養補充品，協助嬰幼兒腦部認知發展。

嬰幼兒學習發展，除關鍵營養素，親子互動不可少

除了給寶寶補充神經鞘磷脂等營養素外，穆淑琪醫師也強調，3歲前的親子互動對於學習發展也很重要。盡量給予寶寶大腦神經不同的刺激，激發寶寶觸覺、視覺、聽覺等認知能力。

寶寶可以透過練習不同的動作，幫助嬰幼兒腦部發展，提升認知力與協調力。穆醫師補充舉例：6個月大的寶寶在視覺刺激訓練上，可從黑白圖卡進階到彩色圖片；8個月大時可以多做大動作如爬行的訓練。

最後穆淑琪醫師提醒家長，為了幫寶寶打下好的大腦發展基礎，建議家長把握孩子3歲以前的黃金發展期，讓寶寶從日常飲食，透過母乳、蛋白質、配方奶粉、副食品中適量攝取「神經鞘磷脂」，加速大腦發展。再搭配透過親子互動給予的認知感官刺激，孩子就能加速學習力，奠定良好基礎。

1.Research from the Department of Child Health, University of Manchester, Manchester, 1973
2.Sean Deoni, Douglas Dean III, Sarah Joelson, Jonathan O'Regan, Nora Schneider. NeuroImage2018, 178: 649–659

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