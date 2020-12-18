快訊

評／日本#KuToo運動：高跟鞋與職場的性別歧視

新冠境外移入＋2皆來自美國 女機師發病前四天在台灣

經濟部搶鮮大賽 匯聚九大法人機構能量

文 / 搶鮮大賽工作小組 提供

2020搶鮮大賽全體大合影 圖／搶鮮大賽工作小組　提供
2020搶鮮大賽全體大合影 圖／搶鮮大賽工作小組　提供

超過8萬學生創意 用科技力改變未來
經濟部搶鮮大賽今年邁入第10年，10年來激盪八萬位青年學子發表創新創意，表現亮眼。15日在臺大醫院國際會議中心舉行頒獎典禮，由經濟部技術處邱求慧處長頒贈得獎團隊獎座獎牌及獎金，發出總金額高達113萬的獎金。

今年共有313組團隊、1,498位同學投入競賽，共選拔出35隊優秀作品。獲獎的學生與指導老師無不歡欣鼓舞，開心喜悅。

疫情不減創意 對現實關注令人感動
經濟部技術處邱求慧處長頒獎前在作品展出現場跟學生一一互動，了解研發產品的特色，他很感動在今年疫情衝擊之際，同學們仍不減創意熱情，提出許多社會關懷和智慧醫療等作品，用所學解決社會問題。這也是技術處推動「搶鮮大賽」競賽活動的宗旨，「必須走在創新和改變的路上」。

邱處長進一步強調：在工研院、資策會、中科院、金屬中心、生技中心、車輛中心、船舶中心、紡織所、食品所等9大法人開發，並已驗證的91項科專技術，進行創意實作及創業規劃，透過法人技術能力加上年輕學子的想像力的碰撞，將為科專技術應用，找出更多可能，也培育了未來投入創新研發的種子。

參選期間學生也參加了多采多姿的搶鮮工作坊(GF Workshop)，強化表達能力。學生們均表示，透過參加競賽中學習產業界提供的相關知識，和競賽中無形中培訓出來的技術和能力，讓大家深感如飛速般成長。

[EYE SEE YOU]改善現今無法準確評估嬰幼兒視力的困難。 圖／搶鮮大賽工作小組　提供
[EYE SEE YOU]改善現今無法準確評估嬰幼兒視力的困難。 圖／搶鮮大賽工作小組　提供

產學合作 是創業最實用的一哩路
本屆「創業規劃類」的冠軍，來自台灣大學的「真骨得」(Good Job)隊，團隊以「氣相結構操控製程創建多功能之硬骨及軟骨組織修復裝置」獲選。

此案規劃完整，獨特做法使產品功能比現有產品更好，而且製程簡單，具有客製化與規模量化的優勢，已經擁有專利，並與業界廠商及學術界進行產學合作。

臺大化學工程學系的張乃云、張育銘、胡書嫚同學，在獲獎時開心大聲喊著隊呼：「讓您的骨頭真的good！」，研究夥伴們均互相感謝，他們激動地說「同學能成為同事是最幸運的事，我們對創業之路充滿信心，希望將產品發揚光大，朝上市上櫃邁進」。

2020搶鮮大賽頒獎典禮-創業規劃類冠軍台大真骨得團隊 圖／搶鮮大賽工作小組　提供
2020搶鮮大賽頒獎典禮-創業規劃類冠軍台大真骨得團隊 圖／搶鮮大賽工作小組　提供

串聯生活的創意 即是走在創業的路上
「學生的創意也能成為暢銷產品！」邱處長表示，很多有使用line App，且平常有記帳習慣的人，可能聽過「記帳雞」這款Line bot，就是2018年創業構想類冠軍團隊所開發的。「記帳雞」迄今已累積47.5萬好友及29.7萬追蹤者，成功打入年輕族群的日常生活。

邱處長說，今年參賽作品的特色，大多數都在解決「人」的問題，尤其在「健康醫療」與「環境」上，而運用的技術以AI、物聯網及感測技術最多，也充份的進行軟硬整合。

在醫療方面，有看到包括學齡前兒童視力檢測、心臟檢測、肌肉疲勞度追蹤、老人照護等。而環境問題中也看到學生們創意研發涵括水、電、垃圾處理等，展現學生已從觀察問題、找出問題，到以科技解決問題，他期許學生們創意能持續深化精進為實際產品，相信年輕一代將為社會帶來更美好的未來。

2020搶鮮大賽頒獎典禮合影 圖／搶鮮大賽工作小組　提供
2020搶鮮大賽頒獎典禮合影 圖／搶鮮大賽工作小組　提供

搶鮮大賽得獎名單https://www.getfresh.org.tw/

主辦單位:經濟部技術處
執行單位:中華民國產業科技發展協進會
(經濟部技術處廣告)

相關新聞

合歡山雪季即將開始 交通管制元旦開始實施60天

合歡山自2021年1月1日起至109年3月1日止，實施60天雪季交通管制，重點包括農曆春節連續假期（2月10日至2月16...

出太陽了！宜蘭終結12月每天下雨紀錄 但今晚又變天

「東北盼晴空餘恨，此雨綿綿無絕期」，「報天氣 - 中央氣象局」臉書粉專表示，這句話用來描述最近的天氣一點也不為過，宜蘭測...

台灣高鐵今晚再開1班南下加班車 各站停全車自由座

經檢視旅客訂位狀況，台灣高鐵公司宣布將於今晚間自南港站加開1班次南下各站停靠全車自由座列車(商務車廂除外)，為南下882...

年末到明年還有三大旅遊補助！詳解版日曆教戰 一次揭曉怎麼用

規劃請假、出遊行程時，還可以搭配政府的三大旅遊補助節省荷包！2020年末在疫情之下，為協助旅遊業者度過寒冬淡季、促進國旅，交通部決定於今年12月1日起至明年1月底辦理「冬季平日團體旅遊補助專案」，以延續安心旅遊熱度，此外，春節期間還有「春節疏運孝親專案」，台北市更有「北市觀光補助方案」持續到明年三月

白天出太陽高溫上看29度 吳德榮：今晚北部天氣驟變

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，冷空氣減弱，北台灣最低氣溫也已明顯回升；但竹苗以...

譴責港警遭封殺6年 黃秋生暫居台灣：就算死也要是體面的、站著的

12月初的台南依舊燠熱，明明不是假日，但火車站旁的台南文化創意園區卻排了超過500人的人龍，人們耐心等著餐車上的異鄉人黃秋生，煮出台南美食虱目魚粥。

我與國寶有約／從Gucci牆到調酒吧 手繪大師的跨世代傳承現場

這一天，台南全美戲院電影看板畫師顏振發主持的繪畫體驗行程，我們找來二度入選亞洲50大酒吧的TCRC調酒師，聯名一幅跨世代創作。

菱角田中的生態浩劫...他們為了救保育鳥類挨罵、甚至賠命！

初冬，台南官田。上午10點鐘，水田裡搭起一頂頂雪白帳篷，8名分別來自晶華、日月潭雲品等知名飯店的廚師，忙著將菱角入菜，香氣遠播。

一張表看降雨分布多極端！北宜半個月破千毫米 南部人哭求雨神眷顧

台灣進入12月後，北宜地區幾乎連日降雨，下到都要「發霉」了，但南部民眾卻是渴求天降甘霖。對此，臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」就分析指出，台北擎天近2周降雨量達1369毫米，屏東恆春卻是連一滴雨都沒有，對比之下確實有如「一個台灣，兩個世界」。

北市跨年3階交管 捷運連開42小時

2021年北市跨年晚會倒數2周，交通局昨公布交通管制措施，12月31日晚上7時起實施3階段交管。若新冠肺炎疫情升溫，單周...

鎘米風波 官方出面急滅火

消基會日前抽檢嬰幼兒常吃廿件米製品，發現四件鎘超標，引起家長疑慮，擔憂用白米煮粥給寶寶吃都有問題，衛福部、農委會、環保署...

連日陰雨 太陽公公也想你

北部連日陰雨，昨天中午出現久違的陽光，雲彩染橘，構成令人驚嘆的美景。

熱門新聞

一百萬顆第二型糖尿病藥將回收 醫師籲患者速回診換藥

新版口罩實名制31日上路 庫存超量藥局即起停配

一張表看降雨分布多極端！北宜半個月破千毫米 南部人哭求雨神眷顧

白天出太陽高溫上看29度 吳德榮：今晚北部天氣驟變

年末到明年還有三大旅遊補助！詳解版日曆教戰 一次揭曉怎麼用

人妻屢遭外遇夫痛毆！門牙+肋骨斷 學姐冷回「喔」卻被讚翻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。