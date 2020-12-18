經濟部搶鮮大賽 匯聚九大法人機構能量

2020搶鮮大賽全體大合影 圖／搶鮮大賽工作小組 提供

超過8萬學生創意 用科技力改變未來經濟部搶鮮大賽今年邁入第10年，10年來激盪八萬位青年學子發表創新創意，表現亮眼。15日在臺大醫院國際會議中心舉行頒獎典禮，由經濟部技術處邱求慧處長頒贈得獎團隊獎座獎牌及獎金，發出總金額高達113萬的獎金。

今年共有313組團隊、1,498位同學投入競賽，共選拔出35隊優秀作品。獲獎的學生與指導老師無不歡欣鼓舞，開心喜悅。

疫情不減創意 對現實關注令人感動 經濟部技術處邱求慧處長頒獎前在作品展出現場跟學生一一互動，了解研發產品的特色，他很感動在今年疫情衝擊之際，同學們仍不減創意熱情，提出許多社會關懷和智慧醫療等作品，用所學解決社會問題。這也是技術處推動「搶鮮大賽」競賽活動的宗旨，「必須走在創新和改變的路上」。

邱處長進一步強調：在工研院、資策會、中科院、金屬中心、生技中心、車輛中心、船舶中心、紡織所、食品所等9大法人開發，並已驗證的91項科專技術，進行創意實作及創業規劃，透過法人技術能力加上年輕學子的想像力的碰撞，將為科專技術應用，找出更多可能，也培育了未來投入創新研發的種子。

參選期間學生也參加了多采多姿的搶鮮工作坊(GF Workshop)，強化表達能力。學生們均表示，透過參加競賽中學習產業界提供的相關知識，和競賽中無形中培訓出來的技術和能力，讓大家深感如飛速般成長。

[EYE SEE YOU]改善現今無法準確評估嬰幼兒視力的困難。 圖／搶鮮大賽工作小組 提供

產學合作 是創業最實用的一哩路本屆「創業規劃類」的冠軍，來自台灣大學的「真骨得」(Good Job)隊，團隊以「氣相結構操控製程創建多功能之硬骨及軟骨組織修復裝置」獲選。

此案規劃完整，獨特做法使產品功能比現有產品更好，而且製程簡單，具有客製化與規模量化的優勢，已經擁有專利，並與業界廠商及學術界進行產學合作。

臺大化學工程學系的張乃云、張育銘、胡書嫚同學，在獲獎時開心大聲喊著隊呼：「讓您的骨頭真的good！」，研究夥伴們均互相感謝，他們激動地說「同學能成為同事是最幸運的事，我們對創業之路充滿信心，希望將產品發揚光大，朝上市上櫃邁進」。

2020搶鮮大賽頒獎典禮-創業規劃類冠軍台大真骨得團隊 圖／搶鮮大賽工作小組 提供

串聯生活的創意 即是走在創業的路上 「學生的創意也能成為暢銷產品！」邱處長表示，很多有使用line App，且平常有記帳習慣的人，可能聽過「記帳雞」這款Line bot，就是2018年創業構想類冠軍團隊所開發的。「記帳雞」迄今已累積47.5萬好友及29.7萬追蹤者，成功打入年輕族群的日常生活。

邱處長說，今年參賽作品的特色，大多數都在解決「人」的問題，尤其在「健康醫療」與「環境」上，而運用的技術以AI、物聯網及感測技術最多，也充份的進行軟硬整合。

在醫療方面，有看到包括學齡前兒童視力檢測、心臟檢測、肌肉疲勞度追蹤、老人照護等。而環境問題中也看到學生們創意研發涵括水、電、垃圾處理等，展現學生已從觀察問題、找出問題，到以科技解決問題，他期許學生們創意能持續深化精進為實際產品，相信年輕一代將為社會帶來更美好的未來。

2020搶鮮大賽頒獎典禮合影 圖／搶鮮大賽工作小組 提供

搶鮮大賽得獎名單 https://www.getfresh.org.tw/

主辦單位:經濟部技術處執行單位:中華民國產業科技發展協進會(經濟部技術處廣告)