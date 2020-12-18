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小腦萎縮婦人病逝捐出眼角膜 遺愛人間

中央社 / 嘉義市18日電

現年47歲康姓婦人罹患小腦萎縮症多年，因曾擔任護理師，深知器官捐贈意義，發病初期即簽署器捐同意書，她於昨天晚上病逝，在醫護團隊協助下捐出眼角膜，遺愛人間。

衛生福利部嘉義醫院今天表示，康姓婦人因患有小腦萎縮症，於105年起入住嘉義醫院護理之家接受照護，發病前擔任護理師，後來身體檢查發現罹患小腦萎縮症後，自知幾年後將不久於人世，便發願要遺愛人間，完成器官捐贈同意書簽署，她的家人也十分支持。

嘉義醫院指出，康婦於昨天晚上敵不過身體退化的病痛而離世，家屬雖不捨，但願意讓她一圓心願遺愛人間，經嘉義醫院、成大醫院醫護團隊評估，除了眼角膜還可以捐贈外，其他器官並不適合，即於昨天深夜完成她的遺願。

嘉義醫院院長黃元德表示，這是嘉義醫院今年第一起眼角膜捐贈成功案例，目前等待器官移植挽救生命的病患依舊眾多，呼籲社會大眾，踴躍響應器官捐贈的助人理念，讓生命光輝可以永續長存。

嘉義醫院社工室主任林佳慈指出，器官捐贈是往生者留給家人的溫暖禮物，除了能幫助需要重生的人，更能陪伴家屬度過悲傷期。康婦捐贈眼角膜不但撫慰了家屬，更讓受贈者在未來能看見世界的美好。

器官捐贈

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