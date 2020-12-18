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高顏值跑趴 潮流螢光色系口罩飆時尚魂

撰稿 / 鄭嘉蕙

歲末倒數迎新年、夜店跑趴超閃耀，想要靓眼有型怎麼能沒有螢光單品？在疫情下口罩已經成為日常，戴好戴滿當然要選美美的口罩。陸續推出特殊造型口罩的MIT品牌親親JIU JIU又出招，推出潮流款的螢光色系醫療口罩，近十款的酷炫時尚設計，戴上他立即為顏值增值，跑趴防護自己狂飆時尚魂。

高彩度的螢光色系口罩，在一般光線下和紫光燈效果不一樣。 圖／親親JIU JIU口罩 提供
高彩度的螢光色系口罩，在一般光線下和紫光燈效果不一樣。 圖／親親JIU JIU口罩 提供

親親JIU JIU口罩浪漫漸層、蕾絲款，還有聖誕系列，每次新款上架就在女神圈引爆話題，疫情期間原本讓人不情願的戴口罩，瞬間變成一件開心的事，原來選到時尚風格的醫療口罩，能夠讓心情變得這麼美麗、整體造型變得如此漂亮。

年底到跨年時尚圈很忙的，不管是去參加演唱會大型活動，還是同學朋友圈的Party，只要身上有螢光單品就像自帶燈光，展現閃翻全場的強大氣場。親親口罩搶在跨年前推出「潮流款系列」和「2021新年款系列」，就是要妳在人群當中閃亮做女王。

親親醫療級口罩採用食用級感光墨印製，在一般光線下色彩圖樣已經能夠表現出高彩度，一但紫光燈出現印襯，潮流螢光效果馬上看得見。戴上親親口罩做好防護，時尚派對咖、流行潮姊妹、當紅網美們放心戴好盡情歡樂。

螢光色系口罩潮流PINK、微笑YELLOW彩度高，非常好搭配。 圖／親親JIU JIU口罩 提供
螢光色系口罩潮流PINK、微笑YELLOW彩度高，非常好搭配。 圖／親親JIU JIU口罩 提供

2020在疫情陰影下，全球都受到影響。幸運的台灣有讓人安心的防疫成績，我們開心地度過耶誕節，還要計畫用心揮別過去、開心迎接2021年的到來。親親口罩「2021新年系列」內藏2021年、Happy New Year、煙火…等元素推出三款設計，搭配柔軟彈力耳帶、塑型鼻壓條，醫用三層口罩三重濾網把關透氣不悶熱，再加上螢光色全新概念，怎麼搭都時尚。

「閃耀新年」款璀璨的火花在黑色口罩上炸開，酷酷帥氣的風格非常很搭配服裝。暖色系「新光嘉年華」款多色塊幾何圖案拼接、極致綠「Happy New Year」款男女都很適合戴，同樣也是狂吸眼球款，10入優惠價只要199元。

螢光色系口罩星際BLUE、哈囉GREEN風格中性，男女都適合。 圖／親親JIU JIU口罩 提供
螢光色系口罩星際BLUE、哈囉GREEN風格中性，男女都適合。 圖／親親JIU JIU口罩 提供

「潮流系列」則有閃電BLACK、哈囉GREEN、星際BLUE、貝兒ORANGE、潮流PINK、微笑YELLOW六款可以選擇，設計上時尚潮流大膽玩色，黑、綠、藍、橘、粉、黃繽紛色系隨時所欲盡情挑選，一戴就有好心情。笑臉穿插、字母跳躍、色塊挪移、色彩討喜……，用心設計的時尚潮流款口罩隨時隨地表達自己充滿自信的態度，也能傳遞給身邊的人，我們2021年正面積極樂觀向前，用嶄新的心情迎接未來。

親親醫療級口罩「潮流系列」和「2021新年系列」小三美日搶先開賣，在全省「小三美日」和「康是美」門市都買的到，全新夾鏈袋包裝給最潮口罩收納有個家。美型時尚、酷炫好搭，最時尚的螢光色系醫療口罩手刀快搶，防護不忘狂飆時尚魂！

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