快訊

評／日本#KuToo運動：高跟鞋與職場的性別歧視

新冠境外移入＋2皆來自美國 女機師發病前四天在台灣

調查：8成民眾看過中醫 3成知識來源是親朋好友

中央社 / 台北18日電
調查顯示，8成民眾過去一年曾有中醫看診經驗。示意圖／ingimage授權
調查顯示，8成民眾過去一年曾有中醫看診經驗。示意圖／ingimage授權

世新大學今天公布一項調查顯示，8成民眾過去一年曾有中醫看診經驗，但3成的主要知識來源是來自親朋好友，學者專家呼籲建置中醫藥知識庫，提供正確和便捷的資訊管道。

同一份調查也顯示，66.9%的民眾認同中醫藥可提升免疫力，減少COVID-19（2019年冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎）的感染。

世新大學知識經濟發展研究院今天公布「台灣民眾中醫藥素養調查」結果，針對全台20歲以上民眾抽樣，調查時間為今年10月19日到27日，成功樣本1324份，在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負2.69個百分點之間。

調查顯示，8成民眾過去一年曾到中醫就診，3成中醫就診比例超過一半。約半數民眾是以中醫為主或中西醫合併使用，年齡越高的族群，就診時以中醫為主的比例越高。以地區來說，中彰投的民眾以中醫為主的就診比例最高，基北最低。

調查問及民眾中醫藥資訊的來源，30.6%主要來自親朋好友，23%來自網路，僅12.2%來自中醫師。

中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚表示，台灣醫療照顧的好，在疫情期間有目共睹，調查顯示民眾習慣中西醫合併使用，主管機關應挹注更多的資源，確保民眾使用中醫藥的權益和知識。

柯富揚也提到，74.8%民眾認為台灣自產的中草藥令人感到更加安全，85%會優先購買台灣栽種的中草藥。他以花東地區種植的菊花為例，價格是中國大陸的好幾倍，但仍然供不應求，政府鼓勵休耕，更應該獎勵農民種植中草藥。

調查問及民眾對中醫藥對武漢肺炎療效的信任度，66.9%受訪者認同中醫藥可提升免疫力，減少武漢肺炎的感染，其中60歲以上民眾相較其他年齡，更相信中醫藥可提升免疫力。

今天受邀評論的衛生福利部國家中醫藥所所長蘇奕彰表示，面對疫情，研究團隊很快就研發出「台灣清冠一號」中藥方，完成期刊發表和藥廠授權，並外銷到海外。可見台灣在中醫藥領域，有機會走在全球前端

中國國民黨籍立委謝衣鳳表示，台灣面臨農業轉型，尤其面臨貿易關稅談判，常被要求接受外來農產品的開放。鼓勵台灣農民栽種更高價值的中草藥，是未來可行的作法。

今天多名與會者都提到，台灣民眾目前獲得中醫藥資訊的管道，主要是親朋好友和網路，呼籲政府建置便捷與具信任度的中醫藥知識平台，提升民眾的知識和中醫藥素養。

中醫 世新大學

延伸閱讀

台日官員晚宴談核食開放？ 王美花：真的沒有

81歲阿公原本坐輪椅 中藥加針灸讓他鐵馬都能騎

中醫偏鄉巡迴8旬老先生坐輪椅看診 恢復到可騎腳踏車

拜登貿易急凍 蘇貞昌：我國與美國新政府會有更好發展

相關新聞

合歡山雪季即將開始 交通管制元旦開始實施60天

合歡山自2021年1月1日起至109年3月1日止，實施60天雪季交通管制，重點包括農曆春節連續假期（2月10日至2月16...

出太陽了！宜蘭終結12月每天下雨紀錄 但今晚又變天

「東北盼晴空餘恨，此雨綿綿無絕期」，「報天氣 - 中央氣象局」臉書粉專表示，這句話用來描述最近的天氣一點也不為過，宜蘭測...

台灣高鐵今晚再開1班南下加班車 各站停全車自由座

經檢視旅客訂位狀況，台灣高鐵公司宣布將於今晚間自南港站加開1班次南下各站停靠全車自由座列車(商務車廂除外)，為南下882...

年末到明年還有三大旅遊補助！詳解版日曆教戰 一次揭曉怎麼用

規劃請假、出遊行程時，還可以搭配政府的三大旅遊補助節省荷包！2020年末在疫情之下，為協助旅遊業者度過寒冬淡季、促進國旅，交通部決定於今年12月1日起至明年1月底辦理「冬季平日團體旅遊補助專案」，以延續安心旅遊熱度，此外，春節期間還有「春節疏運孝親專案」，台北市更有「北市觀光補助方案」持續到明年三月

白天出太陽高溫上看29度 吳德榮：今晚北部天氣驟變

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，冷空氣減弱，北台灣最低氣溫也已明顯回升；但竹苗以...

譴責港警遭封殺6年 黃秋生暫居台灣：就算死也要是體面的、站著的

12月初的台南依舊燠熱，明明不是假日，但火車站旁的台南文化創意園區卻排了超過500人的人龍，人們耐心等著餐車上的異鄉人黃秋生，煮出台南美食虱目魚粥。

我與國寶有約／從Gucci牆到調酒吧 手繪大師的跨世代傳承現場

這一天，台南全美戲院電影看板畫師顏振發主持的繪畫體驗行程，我們找來二度入選亞洲50大酒吧的TCRC調酒師，聯名一幅跨世代創作。

菱角田中的生態浩劫...他們為了救保育鳥類挨罵、甚至賠命！

初冬，台南官田。上午10點鐘，水田裡搭起一頂頂雪白帳篷，8名分別來自晶華、日月潭雲品等知名飯店的廚師，忙著將菱角入菜，香氣遠播。

一張表看降雨分布多極端！北宜半個月破千毫米 南部人哭求雨神眷顧

台灣進入12月後，北宜地區幾乎連日降雨，下到都要「發霉」了，但南部民眾卻是渴求天降甘霖。對此，臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」就分析指出，台北擎天近2周降雨量達1369毫米，屏東恆春卻是連一滴雨都沒有，對比之下確實有如「一個台灣，兩個世界」。

北市跨年3階交管 捷運連開42小時

2021年北市跨年晚會倒數2周，交通局昨公布交通管制措施，12月31日晚上7時起實施3階段交管。若新冠肺炎疫情升溫，單周...

鎘米風波 官方出面急滅火

消基會日前抽檢嬰幼兒常吃廿件米製品，發現四件鎘超標，引起家長疑慮，擔憂用白米煮粥給寶寶吃都有問題，衛福部、農委會、環保署...

連日陰雨 太陽公公也想你

北部連日陰雨，昨天中午出現久違的陽光，雲彩染橘，構成令人驚嘆的美景。

熱門新聞

一百萬顆第二型糖尿病藥將回收 醫師籲患者速回診換藥

新版口罩實名制31日上路 庫存超量藥局即起停配

一張表看降雨分布多極端！北宜半個月破千毫米 南部人哭求雨神眷顧

白天出太陽高溫上看29度 吳德榮：今晚北部天氣驟變

年末到明年還有三大旅遊補助！詳解版日曆教戰 一次揭曉怎麼用

人妻屢遭外遇夫痛毆！門牙+肋骨斷 學姐冷回「喔」卻被讚翻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。