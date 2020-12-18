調查：8成民眾看過中醫 3成知識來源是親朋好友

世新大學今天公布一項調查顯示，8成民眾過去一年曾有中醫看診經驗，但3成的主要知識來源是來自親朋好友，學者專家呼籲建置中醫藥知識庫，提供正確和便捷的資訊管道。

同一份調查也顯示，66.9%的民眾認同中醫藥可提升免疫力，減少COVID-19（2019年冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎）的感染。

世新大學知識經濟發展研究院今天公布「台灣民眾中醫藥素養調查」結果，針對全台20歲以上民眾抽樣，調查時間為今年10月19日到27日，成功樣本1324份，在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負2.69個百分點之間。

調查顯示，8成民眾過去一年曾到中醫就診，3成中醫就診比例超過一半。約半數民眾是以中醫為主或中西醫合併使用，年齡越高的族群，就診時以中醫為主的比例越高。以地區來說，中彰投的民眾以中醫為主的就診比例最高，基北最低。

調查問及民眾中醫藥資訊的來源，30.6%主要來自親朋好友，23%來自網路，僅12.2%來自中醫師。

中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚表示，台灣醫療照顧的好，在疫情期間有目共睹，調查顯示民眾習慣中西醫合併使用，主管機關應挹注更多的資源，確保民眾使用中醫藥的權益和知識。

柯富揚也提到，74.8%民眾認為台灣自產的中草藥令人感到更加安全，85%會優先購買台灣栽種的中草藥。他以花東地區種植的菊花為例，價格是中國大陸的好幾倍，但仍然供不應求，政府鼓勵休耕，更應該獎勵農民種植中草藥。

調查問及民眾對中醫藥對武漢肺炎療效的信任度，66.9%受訪者認同中醫藥可提升免疫力，減少武漢肺炎的感染，其中60歲以上民眾相較其他年齡，更相信中醫藥可提升免疫力。

今天受邀評論的衛生福利部國家中醫藥所所長蘇奕彰表示，面對疫情，研究團隊很快就研發出「台灣清冠一號」中藥方，完成期刊發表和藥廠授權，並外銷到海外。可見台灣在中醫藥領域，有機會走在全球前端

中國國民黨籍立委謝衣鳳表示，台灣面臨農業轉型，尤其面臨貿易關稅談判，常被要求接受外來農產品的開放。鼓勵台灣農民栽種更高價值的中草藥，是未來可行的作法。

今天多名與會者都提到，台灣民眾目前獲得中醫藥資訊的管道，主要是親朋好友和網路，呼籲政府建置便捷與具信任度的中醫藥知識平台，提升民眾的知識和中醫藥素養。