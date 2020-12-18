合歡山雪季即將開始 交通管制元旦開始實施60天

合歡山自2021年1月1日起至109年3月1日止，實施60天雪季交通管制，重點包括農曆春節連續假期（2月10日至2月16初五）7天、星期例假日及228和平紀念日連假（2月28至3月1日）均實施交通疏導管制，路段自台14甲線大禹嶺至合歡山遊客服務中心、翠峰至合歡山遊客服務中心路段，下午5點至翌日7點禁止車輛通行。

南投縣政府表示，合歡山雪季廣受遊客喜愛，壯闊高山雪景，美不勝收，呼籲國人出發前先查詢公路局埔里工務段、太魯閣工務段及太魯閣國家公園、南投縣及花蓮縣政府網站，瞭解合歡山雪季交通管制措施、雪（路）況查詢、服務事項、安全須知以及其他旅遊資訊。

太魯閣國家公園管理處指出，遊客若身體不適、幼童以及有高山症病史者，請儘量不要上山，以免因氣溫、氣壓、空氣濃度劇變而引發症狀或惡化；另高山地區易罹患高山症，主要症狀為頭痛、嘔吐、厭食、全身倦怠等，嚴重時甚至會引起肺水腫、腦水腫而危及生命，患有以上症狀，請勿任意自行服用藥物（如止痛藥），應立即儘速移往山下，降低海拔高度。

公路總局指出，雪季期間氣候極度濕寒，因山路陡峭、雪季路面經常結冰，路面濕滑請小心行走，選擇馬力大的四輪傳動車上山為宜，行經結冰、積雪路面，建議先準備「雪鏈」，並事先熟悉拆裝技巧，同時並注意保暖、積雪反光、紫外線強烈等防護事宜；山區車輛修護極不方便且昂貴，請確實檢查車況並備妥維修工具後再出發。

●合歡山區路況查詢電話：

太魯閣─大禹嶺路段 03-8610775、03-8610776太魯閣工務段

大禹嶺─合歡山路段 03-8610775、03-8610776太魯閣工務段

大禹嶺─梨 山路段 (04)25951224谷關工務段

霧社-合歡山路段 (049)2982066埔里工務段 （049）2802030霧社監工站

霧社-佳陽路段--力行產業道路 (049)2802204南投縣政府警察局仁愛分局

●合歡山區遊客服務電話：

南投縣警察局翠峰派出所：（049）2802603

花蓮縣警察局合歡派出所：（04）25991114

林務局東勢林區管理處松雪樓：（049）2802980

保七總隊第九大隊太魯閣分隊合歡小隊：（04）25991191

太魯閣國家公園合歡山管理站：（04）25991195

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