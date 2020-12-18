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北宜半個月來雨量破千毫米 台灣這3個地方卻一滴雨都沒下

600公尺高空墜落 手機「奇蹟生還」網讚最佳防摔實測

一張表看降雨分布多極端！北宜半個月破千毫米 南部人哭求雨神眷顧

聯合新聞網 / 綜合報導
北部、宜蘭地區今（18日）天短暫停止降雨，但明（19日）起至下周二（22日）將持續下雨，直到下周三（23日）後降雨才有望減少許多。本報資料照片
北部、宜蘭地區今（18日）天短暫停止降雨，但明（19日）起至下周二（22日）將持續下雨，直到下周三（23日）後降雨才有望減少許多。本報資料照片

台灣進入12月後，北宜地區幾乎連日降雨，下到都要「發霉」了，但南部民眾卻是渴求天降甘霖。對此，臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」就分析指出，台北擎天近2周降雨量達1369毫米，屏東恆春卻是連一滴雨都沒有，對比之下確實有如「一個台灣，兩個世界」。

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」PO文指出，過去半個月，北部、宜蘭雨下到快要發霉，而據統計結果看來，從12月1日至15日，山區下最多的位置在大屯山區1369毫米，平地則由下了1165毫米的宜蘭蘇澳居首，「這只是半個月的雨量，可以下到這麼多，真的很誇張，但也有一滴雨都沒下的地方，如台南、高雄及屏東沿海地區，簡直是一個台灣、兩個世界」。

文中也解釋到，目前看來，持續下雨的北宜地區會在今（18日）天短暫停止降雨，但周六（19日）至下周二（22日）會持續下雨，直到下周三（23日）後降雨才有望減少許多。不過，是否會完全停止，甚至完全放晴？粉專認為，一切仍有待觀察，期待好天氣的民眾要再等一等了。

粉專附圖說明近2周的降雨分布狀況，總累積雨量多寡分別為台北擎天（1369毫米）、宜蘭蘇澳（1165毫米）、新北瑞芳（930毫米）、宜蘭冬山（822毫米）、基隆市區（584.9毫米）、台北南港（369.5毫米），而總累積雨量最少的排名則是屏東恆春（0毫米）、高雄岡山（0毫米）、澎湖馬公（0.4毫米）、雲林麥寮（0.5毫米），可見南北降雨量確實有相當大的差異。

雨量 氣象局

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