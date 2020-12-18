快訊

北宜半個月來雨量破千毫米 台灣這3個地方卻一滴雨都沒下

600公尺高空墜落 手機「奇蹟生還」網讚最佳防摔實測

遠東百貨美味好禮 陪你過節 歲末歡喜迎耶誕

撰文 / 江佩君
遠東百貨聖誕禮讚，徐雪芳總經理領軍挑選多款聖誕禮盒組讓消費者感受濃厚節味。 圖／遠百 提供
遠東百貨聖誕禮讚，徐雪芳總經理領軍挑選多款聖誕禮盒組讓消費者感受濃厚節味。 圖／遠百 提供

2020是個不容易的一年，當12月進入耶誕、跨年季節，更是與心愛的家人、好友們相聚的時刻，代表一起走過了充滿挑戰的年度，再一起攜手迎接2021。歡聚時刻，總少不了為聚會增溫的各式美食，大夥一起邊吃邊聊，聊往事、談未來，一起度過愜意的聚會時光。針對聚會旺季，遠東百貨精選各式美食與甜品提案，與消費者共度佳節。

Ame漫饗「冬季圓舞曲雙人套餐」

聚餐少不了主食才能讓口腹滿足。這款套餐內含柔滑阿爾卑斯焦糖洋蔥南瓜湯2份、脆皮功夫雞腿、主廚慢烤咖啡牛小排各1份，再送奶奶野菇燉飯3入組一組。為急速冷凍封存餐點，食用前解凍即可食用。

▲Ame漫饗套餐 建議售價2,560元。 圖／遠百 提供
▲Ame漫饗套餐 建議售價2,560元。 圖／遠百 提供

鋼琴師法式甜點
「冰雪奇緣‧絕對重乳酪」

品牌將音樂唯美的旋律與法式甜點做連結，甜點的發想都與音樂有關。這款蛋糕的命名「冰雪奇緣。絕對重乳酪」也跟動畫音樂有關，此外，雪白簡約的蛋糕體，就像飄著白雪的冬季，這款蛋糕也是2017年度媒體蛋糕評比獲獎的作品。

▲鋼琴師法式甜點「冰雪奇緣。絕對重乳酪」6吋建議售價600元。 圖／遠百 提供
▲鋼琴師法式甜點「冰雪奇緣。絕對重乳酪」6吋建議售價600元。 圖／遠百 提供

岡佳樂夫Goncharoff 「聖誕月曆戳戳樂25個」

Goncharoff是蘇俄沙皇時期的宮廷御廚移民到日本神戶所創立的品牌，承襲傳統歐洲宮廷手工糕點巧克力技術，是喜愛日本洋菓子愛好者不陌生的品牌，「聖誕月曆戳戳樂」包裝設計有濃濃的耶誕氛圍，內藏餅乾、巧克力，到底會戳到什麼甜點呢？是一款充滿期待與食趣的禮盒。

▲岡佳樂夫Goncharoff「聖誕月曆戳戳樂25個」 建議售價1,150元。 圖／遠百 提供
▲岡佳樂夫Goncharoff「聖誕月曆戳戳樂25個」 建議售價1,150元。 圖／遠百 提供

L'ATELIER DE JOL ROBUCHON侯布雄法式餐廳「耶誕馬卡龍」

繽紛的馬卡龍，讓人看了就有好心情，加上有覆盆子、紫羅蘭、巧克力、開心果、玫瑰、椰子、橘子、芒果、檸檬、焦糖、咖啡、百香果巧克力等12種口味的馬卡龍，一次通通帶著走，讓味蕾不單調，每拿到一種口味都是種驚喜，而侯布雄的馬卡龍更是招牌甜點之一，是馬卡龍愛好者不可錯過的品牌之一。

▲L'ATELIER DE JOEL ROBUCHON侯布雄法式餐廳「耶誕馬卡龍」 建議售價960元。 圖／遠百 提供
▲L'ATELIER DE JOEL ROBUCHON侯布雄法式餐廳「耶誕馬卡龍」 建議售價960元。 圖／遠百 提供

IWS愛望英國糖果屋 「Gillian Martin糖果方盒」

品牌命名為「I Want Sweets」的縮寫，旨在用甜點傳達英國的文化與味道。「Gillian Martin糖果方盒」內含英國傳統糖Jelly Babies QQ水果軟糖和Heart throb心動軟糖，包裝設計也充滿英式古典與恬淡的氣息。

▲IWS愛望英國糖果屋「Gillian Martin糖果方盒」 建議售價500元。 圖／遠百 提供
▲IWS愛望英國糖果屋「Gillian Martin糖果方盒」 建議售價500元。 圖／遠百 提供

絹絲谷Silk Sweet 「經典原味生巧克力」

職人的態度決定了食材的取捨，而食材的取捨更決定了甜品的深度。這款巧克力嚴選天然食材、堅持自然工法，採莊園等級可可品種的巧克力為原料，並採用法國A.O.P.產區認證的頂級乳製品，有著堅果、紅色莓果、綜合天然香料等多重香氣。

▲絹絲谷Silk Sweet「經典原味生巧克力」建議售價600元。 圖／遠百 提供
▲絹絲谷Silk Sweet「經典原味生巧克力」建議售價600元。 圖／遠百 提供

鐵木Ironwood「聖誕節限定耳掛盒」

吃甜點的最佳拍檔，少不了咖啡來平衡甜蜜滋味。鐵木Ironwood是來自台中田野間的咖啡店，結合台灣在地茶、可可，販售著自家烘焙咖啡與手作甜點，同時著手經營溫室農場，將自產自製香草、花果茶，提供自製與精選的飲品原料。

▲聖誕節限定耳掛盒一盒12入 建議售價：600元 聖誕節/限定配方紅、綠兩款濾泡式各6包 保存期限：常溫至2021.10.31。 圖／遠百 提供
▲聖誕節限定耳掛盒一盒12入 建議售價：600元 聖誕節/限定配方紅、綠兩款濾泡式各6包 保存期限：常溫至2021.10.31。 圖／遠百 提供

更多耶誕美食與甜品均可在全台遠東百貨選購

遠百信義A13 02-77500888 分機8222
遠百寶慶店 02-23816088 分機321
板橋大遠百 02-77054205 分機8802
板橋中山店 02-89525678 分機8275
遠百桃園店 03-3359811 分機3302
新竹大遠百03-5233121 分機6502
台中大遠百 04-37022168 分機3222
遠百嘉義店 05-2365137 分機8222
台南大遠百 06-2098999 分機6606
高雄大遠百07-9728888 分機6646
遠百花蓮店 03-8355588 分機860

今年無法回家過聖誕的土耳其人圖佳跟俄羅斯人阿脆，特別至遠百挑選六款聖誕禮物分享大家。 圖／遠百 提供
今年無法回家過聖誕的土耳其人圖佳跟俄羅斯人阿脆，特別至遠百挑選六款聖誕禮物分享大家。 圖／遠百 提供

相關新聞

合歡山雪季即將開始 交通管制元旦開始實施60天

合歡山自2021年1月1日起至109年3月1日止，實施60天雪季交通管制，重點包括農曆春節連續假期（2月10日至2月16...

出太陽了！宜蘭終結12月每天下雨紀錄 但今晚又變天

「東北盼晴空餘恨，此雨綿綿無絕期」，「報天氣 - 中央氣象局」臉書粉專表示，這句話用來描述最近的天氣一點也不為過，宜蘭測...

台灣高鐵今晚再開1班南下加班車 各站停全車自由座

經檢視旅客訂位狀況，台灣高鐵公司宣布將於今晚間自南港站加開1班次南下各站停靠全車自由座列車(商務車廂除外)，為南下882...

年末到明年還有三大旅遊補助！詳解版日曆教戰 一次揭曉怎麼用

規劃請假、出遊行程時，還可以搭配政府的三大旅遊補助節省荷包！2020年末在疫情之下，為協助旅遊業者度過寒冬淡季、促進國旅，交通部決定於今年12月1日起至明年1月底辦理「冬季平日團體旅遊補助專案」，以延續安心旅遊熱度，此外，春節期間還有「春節疏運孝親專案」，台北市更有「北市觀光補助方案」持續到明年三月

白天出太陽高溫上看29度 吳德榮：今晚北部天氣驟變

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，冷空氣減弱，北台灣最低氣溫也已明顯回升；但竹苗以...

譴責港警遭封殺6年 黃秋生暫居台灣：就算死也要是體面的、站著的

12月初的台南依舊燠熱，明明不是假日，但火車站旁的台南文化創意園區卻排了超過500人的人龍，人們耐心等著餐車上的異鄉人黃秋生，煮出台南美食虱目魚粥。

我與國寶有約／從Gucci牆到調酒吧 手繪大師的跨世代傳承現場

這一天，台南全美戲院電影看板畫師顏振發主持的繪畫體驗行程，我們找來二度入選亞洲50大酒吧的TCRC調酒師，聯名一幅跨世代創作。

菱角田中的生態浩劫...他們為了救保育鳥類挨罵、甚至賠命！

初冬，台南官田。上午10點鐘，水田裡搭起一頂頂雪白帳篷，8名分別來自晶華、日月潭雲品等知名飯店的廚師，忙著將菱角入菜，香氣遠播。

一張表看降雨分布多極端！北宜半個月破千毫米 南部人哭求雨神眷顧

台灣進入12月後，北宜地區幾乎連日降雨，下到都要「發霉」了，但南部民眾卻是渴求天降甘霖。對此，臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」就分析指出，台北擎天近2周降雨量達1369毫米，屏東恆春卻是連一滴雨都沒有，對比之下確實有如「一個台灣，兩個世界」。

北市跨年3階交管 捷運連開42小時

2021年北市跨年晚會倒數2周，交通局昨公布交通管制措施，12月31日晚上7時起實施3階段交管。若新冠肺炎疫情升溫，單周...

鎘米風波 官方出面急滅火

消基會日前抽檢嬰幼兒常吃廿件米製品，發現四件鎘超標，引起家長疑慮，擔憂用白米煮粥給寶寶吃都有問題，衛福部、農委會、環保署...

連日陰雨 太陽公公也想你

北部連日陰雨，昨天中午出現久違的陽光，雲彩染橘，構成令人驚嘆的美景。

熱門新聞

一百萬顆第二型糖尿病藥將回收 醫師籲患者速回診換藥

新版口罩實名制31日上路 庫存超量藥局即起停配

白天出太陽高溫上看29度 吳德榮：今晚北部天氣驟變

年末到明年還有三大旅遊補助！詳解版日曆教戰 一次揭曉怎麼用

人妻屢遭外遇夫痛毆！門牙+肋骨斷 學姐冷回「喔」卻被讚翻

屏東曬日光浴巨大綠鬣蜥引驚恐 縣府安民心：已經被逮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。