遠東百貨美味好禮 陪你過節 歲末歡喜迎耶誕

2020是個不容易的一年，當12月進入耶誕、跨年季節，更是與心愛的家人、好友們相聚的時刻，代表一起走過了充滿挑戰的年度，再一起攜手迎接2021。歡聚時刻，總少不了為聚會增溫的各式美食，大夥一起邊吃邊聊，聊往事、談未來，一起度過愜意的聚會時光。針對聚會旺季，遠東百貨精選各式美食與甜品提案，與消費者共度佳節。

Ame漫饗「冬季圓舞曲雙人套餐」

聚餐少不了主食才能讓口腹滿足。這款套餐內含柔滑阿爾卑斯焦糖洋蔥南瓜湯2份、脆皮功夫雞腿、主廚慢烤咖啡牛小排各1份，再送奶奶野菇燉飯3入組一組。為急速冷凍封存餐點，食用前解凍即可食用。

▲Ame漫饗套餐 建議售價2,560元。 圖／遠百 提供

鋼琴師法式甜點「冰雪奇緣‧絕對重乳酪」

品牌將音樂唯美的旋律與法式甜點做連結，甜點的發想都與音樂有關。這款蛋糕的命名「冰雪奇緣。絕對重乳酪」也跟動畫音樂有關，此外，雪白簡約的蛋糕體，就像飄著白雪的冬季，這款蛋糕也是2017年度媒體蛋糕評比獲獎的作品。

▲鋼琴師法式甜點「冰雪奇緣。絕對重乳酪」6吋建議售價600元。 圖／遠百 提供

岡佳樂夫Goncharoff 「聖誕月曆戳戳樂25個」

Goncharoff是蘇俄沙皇時期的宮廷御廚移民到日本神戶所創立的品牌，承襲傳統歐洲宮廷手工糕點巧克力技術，是喜愛日本洋菓子愛好者不陌生的品牌，「聖誕月曆戳戳樂」包裝設計有濃濃的耶誕氛圍，內藏餅乾、巧克力，到底會戳到什麼甜點呢？是一款充滿期待與食趣的禮盒。

▲岡佳樂夫Goncharoff「聖誕月曆戳戳樂25個」 建議售價1,150元。 圖／遠百 提供

L'ATELIER DE JOL ROBUCHON侯布雄法式餐廳「耶誕馬卡龍」

繽紛的馬卡龍，讓人看了就有好心情，加上有覆盆子、紫羅蘭、巧克力、開心果、玫瑰、椰子、橘子、芒果、檸檬、焦糖、咖啡、百香果巧克力等12種口味的馬卡龍，一次通通帶著走，讓味蕾不單調，每拿到一種口味都是種驚喜，而侯布雄的馬卡龍更是招牌甜點之一，是馬卡龍愛好者不可錯過的品牌之一。

▲L'ATELIER DE JOEL ROBUCHON侯布雄法式餐廳「耶誕馬卡龍」 建議售價960元。 圖／遠百 提供

IWS愛望英國糖果屋 「Gillian Martin糖果方盒」

品牌命名為「I Want Sweets」的縮寫，旨在用甜點傳達英國的文化與味道。「Gillian Martin糖果方盒」內含英國傳統糖Jelly Babies QQ水果軟糖和Heart throb心動軟糖，包裝設計也充滿英式古典與恬淡的氣息。

▲IWS愛望英國糖果屋「Gillian Martin糖果方盒」 建議售價500元。 圖／遠百 提供

絹絲谷Silk Sweet 「經典原味生巧克力」

職人的態度決定了食材的取捨，而食材的取捨更決定了甜品的深度。這款巧克力嚴選天然食材、堅持自然工法，採莊園等級可可品種的巧克力為原料，並採用法國A.O.P.產區認證的頂級乳製品，有著堅果、紅色莓果、綜合天然香料等多重香氣。

▲絹絲谷Silk Sweet「經典原味生巧克力」建議售價600元。 圖／遠百 提供

鐵木Ironwood「聖誕節限定耳掛盒」

吃甜點的最佳拍檔，少不了咖啡來平衡甜蜜滋味。鐵木Ironwood是來自台中田野間的咖啡店，結合台灣在地茶、可可，販售著自家烘焙咖啡與手作甜點，同時著手經營溫室農場，將自產自製香草、花果茶，提供自製與精選的飲品原料。

▲聖誕節限定耳掛盒一盒12入 建議售價：600元 聖誕節/限定配方紅、綠兩款濾泡式各6包 保存期限：常溫至2021.10.31。 圖／遠百 提供

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