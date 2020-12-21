2021最新口罩實名制降價了！秒懂年後買口罩三大改變

【文：武美齡】

買口罩新規定！中央流行疫情指揮中心發布最新消息，2021年口罩實名制有三大改變，包括：降價、增量及包裝方式改變，且新規定自2020最後一天跨年的12/31當天就開始上路。

實名制口罩三大新政策

中央流行疫情指揮中心今日表示，目前國內口罩產能已大幅提升，為有效追溯口罩來源，實名制口罩政策將進行以下調整。

1.降價

藥局自 109 年 12/31 起，超商等販售通路自 110 年 1/4 起，無論成人口罩或兒童口罩，每片自5元調降為4元。

2.增量

藥局自 109 年 12/31 起，超商等販售通路自 110 年 1/4 起，無論成人口罩或兒童口罩，銷售片數及售價均調整為 14 天 10 片，共40 元。

3.包裝方式改變

實名制口罩原由藥局分包，自 109 年 12/31 起將由廠商統一包裝成 10 片/包，並依藥事法規定，於包裝袋上明確標示許可證字號、廠商名稱及有效期限或保存期限等相關資訊後，再配送至藥局及超商（市）銷售，方便民眾辨識。

另外提醒，若民眾以超商、超市或藥妝通路購買實名制口罩，需另付7元運費。

​圖片來源／衛福部

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