出太陽了！宜蘭終結12月每天下雨紀錄 但今晚又變天

「東北盼晴空餘恨，此雨綿綿無絕期」，「報天氣 - 中央氣象局」臉書粉專表示，這句話用來描述最近的天氣一點也不為過，宜蘭測站12月每一天都在下雨，甚至從11月27日起雨根本沒停過。不過，宜蘭今天上午放晴，宜蘭當地民眾紛紛拍晴空照片，上傳在臉書分享喜悅。

氣象局說，今天白天東北季風減弱，各地氣溫回升，降雨趨緩。可是，天氣變化總是快速，今晚東北季風又再度增強，並持續到下周一，迎風面會出現局部大雨。除了雨勢之外，溫度也會跟著下降，要注意保暖。

中央氣象局說，今天白天東北季風稍減弱，各地氣溫稍回升，北部、東半部地區、恆春半島及馬祖有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區 及澎湖、金門為多雲到晴。

今晚起至明天東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區、恆春半島及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門多雲。

今、明兩天東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，明天東北部、東部沿海地區亦有長浪 發生的機率。