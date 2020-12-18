五月天桃園開唱 機捷車站將播這3首歌迎五迷

天團五月天將於25日起到明年初在桃園國際棒球場一連開唱6場次，機場捷運鄰近演唱會場地，勢必將湧入大量「五迷」搭車轉乘，桃捷公司今天指出，為回饋搭乘機捷看演唱會的歌迷，已在A19桃園體育園區站張貼五月天演唱會巨幅主視覺海報，也將在演唱會期間播放「突然好想你」、「好好」、「倔強」3首授權歌曲，迎接五迷。

桃園捷運公司指出，五月天-好好好想見到你Mayday Fly to 2021演唱會將分別在12月25日、26日、27日、31日跨年夜與明年1月1日元旦、1月2日共6天，於桃園國際棒球場登場，機捷肩負重要疏運任務，除了設置巨幅海報的拍照區迎接歌迷，屆時也將在演唱會散場時間再度安排「桃捷潮天團」和五迷們於A19桃園體育園區站相見。

由於五月天演唱會期間將湧入大量搭乘人潮，桃捷公司為提升場域安全，將調整演唱會期間的12月26日、12月27日，以及明年1月1日與1月2日共4天假日，攜帶自行車搭機捷最後進站時間為下午4點，更提醒乘客進入車站、搭乘列車時請全程戴口罩。