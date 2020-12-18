快訊

比特幣一度衝破2.3萬美元 台概念股盤中股價漲不停

反美毒牛11年前照片曝光！赫見蔡英文、高嘉瑜

五月天桃園開唱 機捷車站將播這3首歌迎五迷

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
天團五月天將於25日起到明年初在桃園國際棒球場一連開唱6場次，桃捷公司今天指出，為回饋搭乘機捷看演唱會的歌迷，已在A19桃園體育園區站張貼五月天演唱會巨幅主視覺海報。圖／桃園捷運公司提供
天團五月天將於25日起到明年初在桃園國際棒球場一連開唱6場次，桃捷公司今天指出，為回饋搭乘機捷看演唱會的歌迷，已在A19桃園體育園區站張貼五月天演唱會巨幅主視覺海報。圖／桃園捷運公司提供

天團五月天將於25日起到明年初在桃園國際棒球場一連開唱6場次，機場捷運鄰近演唱會場地，勢必將湧入大量「五迷」搭車轉乘，桃捷公司今天指出，為回饋搭乘機捷看演唱會的歌迷，已在A19桃園體育園區站張貼五月天演唱會巨幅主視覺海報，也將在演唱會期間播放「突然好想你」、「好好」、「倔強」3首授權歌曲，迎接五迷。

桃園捷運公司指出，五月天-好好好想見到你Mayday Fly to 2021演唱會將分別在12月25日、26日、27日、31日跨年夜與明年1月1日元旦、1月2日共6天，於桃園國際棒球場登場，機捷肩負重要疏運任務，除了設置巨幅海報的拍照區迎接歌迷，屆時也將在演唱會散場時間再度安排「桃捷潮天團」和五迷們於A19桃園體育園區站相見。

由於五月天演唱會期間將湧入大量搭乘人潮，桃捷公司為提升場域安全，將調整演唱會期間的12月26日、12月27日，以及明年1月1日與1月2日共4天假日，攜帶自行車搭機捷最後進站時間為下午4點，更提醒乘客進入車站、搭乘列車時請全程戴口罩。

演唱會 機場捷運 機捷

延伸閱讀

北市嚴查桃園水肥難外運 黃珊珊：政府也不能違法

柯文哲要桃園自處理水肥 桃市環保局長回嗆「不厚道」

北市嚴查水肥惹業者不滿 柯：桃園為什麼自己不丟？

機捷泰山站北側新增出入口工程 2021年底前完工

相關新聞

台灣高鐵今晚再開1班南下加班車 各站停全車自由座

經檢視旅客訂位狀況，台灣高鐵公司宣布將於今晚間自南港站加開1班次南下各站停靠全車自由座列車(商務車廂除外)，為南下882...

年末到明年還有三大旅遊補助！詳解版日曆教戰 一次揭曉怎麼用

規劃請假、出遊行程時，還可以搭配政府的三大旅遊補助節省荷包！2020年末在疫情之下，為協助旅遊業者度過寒冬淡季、促進國旅，交通部決定於今年12月1日起至明年1月底辦理「冬季平日團體旅遊補助專案」，以延續安心旅遊熱度，此外，春節期間還有「春節疏運孝親專案」，台北市更有「北市觀光補助方案」持續到明年三月

白天出太陽高溫上看29度 吳德榮：今晚北部天氣驟變

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，冷空氣減弱，北台灣最低氣溫也已明顯回升；但竹苗以...

譴責港警遭封殺6年 黃秋生暫居台灣：就算死也要是體面的、站著的

12月初的台南依舊燠熱，明明不是假日，但火車站旁的台南文化創意園區卻排了超過500人的人龍，人們耐心等著餐車上的異鄉人黃秋生，煮出台南美食虱目魚粥。

我與國寶有約／從Gucci牆到調酒吧 手繪大師的跨世代傳承現場

這一天，台南全美戲院電影看板畫師顏振發主持的繪畫體驗行程，我們找來二度入選亞洲50大酒吧的TCRC調酒師，聯名一幅跨世代創作。

菱角田中的生態浩劫...他們為了救保育鳥類挨罵、甚至賠命！

初冬，台南官田。上午10點鐘，水田裡搭起一頂頂雪白帳篷，8名分別來自晶華、日月潭雲品等知名飯店的廚師，忙著將菱角入菜，香氣遠播。

北市跨年3階交管 捷運連開42小時

2021年北市跨年晚會倒數2周，交通局昨公布交通管制措施，12月31日晚上7時起實施3階段交管。若新冠肺炎疫情升溫，單周...

鎘米風波 官方出面急滅火

消基會日前抽檢嬰幼兒常吃廿件米製品，發現四件鎘超標，引起家長疑慮，擔憂用白米煮粥給寶寶吃都有問題，衛福部、農委會、環保署...

連日陰雨 太陽公公也想你

北部連日陰雨，昨天中午出現久違的陽光，雲彩染橘，構成令人驚嘆的美景。

五月天桃園開唱 機捷車站將播這3首歌迎五迷

天團五月天將於25日起到明年初在桃園國際棒球場一連開唱6場次，機場捷運鄰近演唱會場地，勢必將湧入大量「五迷」搭車轉乘，桃...

台鐵26日深夜要施工！ 到彰化這3列次會誤點半小時

旅客注意了。台鐵局說，專案工程處（彰化電務隊）26日（周六）晚間11時35分跨27日（周日）凌晨4時55分止，計5小時2...

台灣最高的樹！ 「找樹的人」團隊首度曝光

「找樹的人」團隊已經成立兩年，成員為農委會林業試驗所與成功大學的研究人員，目標為繪製第一幅全台灣的巨木分布地圖，去年利用...

熱門新聞

一百萬顆第二型糖尿病藥將回收 醫師籲患者速回診換藥

新版口罩實名制31日上路 庫存超量藥局即起停配

白天出太陽高溫上看29度 吳德榮：今晚北部天氣驟變

年末到明年還有三大旅遊補助！詳解版日曆教戰 一次揭曉怎麼用

人妻屢遭外遇夫痛毆！門牙+肋骨斷 學姐冷回「喔」卻被讚翻

兩樣情！北宜花2周日照最少僅1.3小時 南部人多曬58倍快昏頭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。