台灣最高的樹！ 「找樹的人」團隊首度曝光

「找樹的人」團隊已經成立兩年，成員為農委會林業試驗所與成功大學的研究人員，目標為繪製第一幅全台灣的巨木分布地圖，去年利用內政部地政司的光達資料、共找到272株高於65公尺的巨木，今年也有138株巨木的成果。

林試所表示，團隊在今年8月找到台灣杉巨木-桃山神木（樹高79.1公尺），也刷新台灣最高樹的新紀錄。

林試所表示，今年度的成果發表會，12月26日上午9至12時在森林研究大樓國際會議廳舉辦，將以農委會林業試驗所與地政司的合作備忘錄揭幕，加強未來政府跨單位間的學術與行政合作交流，林試所研究人員徐嘉君、報告今年的桃山神木探勘全紀錄，希望邀請有興趣的民眾共同參與巨木的尋找，結合群眾之力一起來找出台灣的最高樹。