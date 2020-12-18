快訊

比特幣一度衝破2.3萬美元 台概念股盤中股價漲不停

反美毒牛11年前照片曝光！赫見蔡英文、高嘉瑜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣最高的樹！ 「找樹的人」團隊首度曝光

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
研究人員發現台灣巨木新紀錄，在79.1公尺高的桃山神木樹頂測量高度。圖／林試所提供
研究人員發現台灣巨木新紀錄，在79.1公尺高的桃山神木樹頂測量高度。圖／林試所提供

「找樹的人」團隊已經成立兩年，成員為農委會林業試驗所與成功大學的研究人員，目標為繪製第一幅全台灣的巨木分布地圖，去年利用內政部地政司的光達資料、共找到272株高於65公尺的巨木，今年也有138株巨木的成果。

林試所表示，團隊在今年8月找到台灣杉巨木-桃山神木（樹高79.1公尺），也刷新台灣最高樹的新紀錄。

林試所表示，今年度的成果發表會，12月26日上午9至12時在森林研究大樓國際會議廳舉辦，將以農委會林業試驗所與地政司的合作備忘錄揭幕，加強未來政府跨單位間的學術與行政合作交流，林試所研究人員徐嘉君、報告今年的桃山神木探勘全紀錄，希望邀請有興趣的民眾共同參與巨木的尋找，結合群眾之力一起來找出台灣的最高樹。

農委會 內政部 成功大學

延伸閱讀

控馬收頂新魏家10億 吳子嘉判賠160萬

投資展望論壇／呂張投資團隊總監呂宗耀：布局中小股 九族群吸睛

批馬英九收頂新魏家10億 吳子嘉確定要賠160萬元！

IBM專業表現 獲台積電頒優良供應商卓越表現獎

相關新聞

台灣高鐵今晚再開1班南下加班車 各站停全車自由座

經檢視旅客訂位狀況，台灣高鐵公司宣布將於今晚間自南港站加開1班次南下各站停靠全車自由座列車(商務車廂除外)，為南下882...

年末到明年還有三大旅遊補助！詳解版日曆教戰 一次揭曉怎麼用

規劃請假、出遊行程時，還可以搭配政府的三大旅遊補助節省荷包！2020年末在疫情之下，為協助旅遊業者度過寒冬淡季、促進國旅，交通部決定於今年12月1日起至明年1月底辦理「冬季平日團體旅遊補助專案」，以延續安心旅遊熱度，此外，春節期間還有「春節疏運孝親專案」，台北市更有「北市觀光補助方案」持續到明年三月

白天出太陽高溫上看29度 吳德榮：今晚北部天氣驟變

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，冷空氣減弱，北台灣最低氣溫也已明顯回升；但竹苗以...

譴責港警遭封殺6年 黃秋生暫居台灣：就算死也要是體面的、站著的

12月初的台南依舊燠熱，明明不是假日，但火車站旁的台南文化創意園區卻排了超過500人的人龍，人們耐心等著餐車上的異鄉人黃秋生，煮出台南美食虱目魚粥。

我與國寶有約／從Gucci牆到調酒吧 手繪大師的跨世代傳承現場

這一天，台南全美戲院電影看板畫師顏振發主持的繪畫體驗行程，我們找來二度入選亞洲50大酒吧的TCRC調酒師，聯名一幅跨世代創作。

菱角田中的生態浩劫...他們為了救保育鳥類挨罵、甚至賠命！

初冬，台南官田。上午10點鐘，水田裡搭起一頂頂雪白帳篷，8名分別來自晶華、日月潭雲品等知名飯店的廚師，忙著將菱角入菜，香氣遠播。

北市跨年3階交管 捷運連開42小時

2021年北市跨年晚會倒數2周，交通局昨公布交通管制措施，12月31日晚上7時起實施3階段交管。若新冠肺炎疫情升溫，單周...

鎘米風波 官方出面急滅火

消基會日前抽檢嬰幼兒常吃廿件米製品，發現四件鎘超標，引起家長疑慮，擔憂用白米煮粥給寶寶吃都有問題，衛福部、農委會、環保署...

連日陰雨 太陽公公也想你

北部連日陰雨，昨天中午出現久違的陽光，雲彩染橘，構成令人驚嘆的美景。

五月天桃園開唱 機捷車站將播這3首歌迎五迷

天團五月天將於25日起到明年初在桃園國際棒球場一連開唱6場次，機場捷運鄰近演唱會場地，勢必將湧入大量「五迷」搭車轉乘，桃...

台鐵26日深夜要施工！ 到彰化這3列次會誤點半小時

旅客注意了。台鐵局說，專案工程處（彰化電務隊）26日（周六）晚間11時35分跨27日（周日）凌晨4時55分止，計5小時2...

台灣最高的樹！ 「找樹的人」團隊首度曝光

「找樹的人」團隊已經成立兩年，成員為農委會林業試驗所與成功大學的研究人員，目標為繪製第一幅全台灣的巨木分布地圖，去年利用...

熱門新聞

一百萬顆第二型糖尿病藥將回收 醫師籲患者速回診換藥

新版口罩實名制31日上路 庫存超量藥局即起停配

白天出太陽高溫上看29度 吳德榮：今晚北部天氣驟變

年末到明年還有三大旅遊補助！詳解版日曆教戰 一次揭曉怎麼用

人妻屢遭外遇夫痛毆！門牙+肋骨斷 學姐冷回「喔」卻被讚翻

兩樣情！北宜花2周日照最少僅1.3小時 南部人多曬58倍快昏頭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。